Biolab Srl: Investimento strategico per la crescita del leader plant based

L’innovativa realtà alimentare Biolab Srl, punto di riferimento nel panorama italiano dei prodotti plant based, si proietta verso un futuro di crescita accelerata grazie a un significativo rafforzamento del proprio capitale.

L’operazione, orchestrata da FVS Sgr S.

p.

A.

, società strumentale di Veneto Sviluppo e gestore del Fondo Sviluppo PMI 2, rappresenta un investimento strategico volto a sostenere l’espansione di un’azienda che incarna le tendenze emergenti nel settore food.

Per veicolare questo significativo supporto, è stata costituita la società Lion 2 Spa, veicolo di investimento in cui FVS Sgr detiene una partecipazione preponderante (53%), affiancata da Banca Ifis, co-investitore che ne possiede una quota minoritaria.

Il fondatore e anima dell’azienda, Massimo Santinelli, conferma il proprio impegno, mantenendo la guida e reinvestendo una parte del proprio capitale.

A questa convergenza di intenti si aggiunge il contributo di Itinera, testimoniando la condivisione della visione di crescita di Biolab.

Il piano industriale dell’azienda ha trovato il sostegno finanziario di Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, elemento cruciale per l’attuazione delle strategie di sviluppo.

La storia di Biolab affonda le sue radici nel 1991, quando Massimo Santinelli ne ha originariamente concepito il progetto come un piccolo laboratorio artigianale a Gorizia.

Da allora, l’azienda si è evoluta, affermandosi come protagonista nel segmento dei prodotti biologici, vegetariani e, soprattutto, plant based, un mercato in rapida espansione trainato da una crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la ricerca di alternative alimentari innovative.

L’attività produttiva è concentrata principalmente in tre stabilimenti situati a Gorizia, con l’ulteriore potenziamento derivante dall’acquisizione, avvenuta nel 2025, di un sito a San Daniele del Friuli (Udine).

Questo complesso produttivo impiega attivamente circa 150 risorse umane, a testimonianza della sua rilevanza economica e sociale nel territorio.

L’investimento in Biolab rappresenta la settima operazione concretizzata all’interno del portafoglio del Fondo Sviluppo PMI 2, evidenziando l’impegno di FVS Sgr nel supportare la crescita di realtà imprenditoriali italiane, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua trasformazione.

Questa operazione non è solo un finanziamento, ma un vero e proprio partenariato strategico, volto a favorire l’innovazione, l’espansione commerciale e il consolidamento della posizione di Biolab come leader indiscusso nel suo settore.

Si tratta di un esempio emblematico di come il capitale di investimento possa contribuire a valorizzare il talento imprenditoriale italiano e a promuovere modelli di business sostenibili e orientati al futuro.