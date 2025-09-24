Body Shaming: Cassazione condanna, punto di svolta per i minori.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Venezia, solleva un tema di cruciale importanza nel panorama giuridico e sociale italiano: la responsabilità penale per condotte lesive dell’integrità psicologica all’interno del nucleo familiare, in particolare nei confronti di minori.

Il caso in esame, che vede coinvolto un padre accusato di aver ripetutamente offeso verbalmente la figlia undicenne con epiteti denigratori, segna un punto di svolta nell’interpretazione del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio, protrattosi tra gennaio e luglio del 2020, non si è limitato a semplici rimproveri o critiche costruttive.

Le parole utilizzate dal padre – “cicciona”, “fai schifo”, “suscitati repulsione” – configurano un vero e proprio attacco alla dignità e all’autostima della minore, creando un clima di profonda sofferenza e svilimento.

La sentenza sottolinea come la reiterazione di tali affermazioni, unitamente ad un episodio di percosse legato a questioni alimentari, abbia generato un “regime di vita svilente” per la bambina, aggravato dalla sua particolare vulnerabilità, legata all’età e alla dipendenza affettiva nei confronti del genitore.

Il caso mette in luce una trasformazione significativa nel modo in cui la giustizia italiana interpreta le dinamiche familiari.

L’evoluzione culturale e sociale ha portato a riconoscere che le critiche sull’aspetto fisico, un tempo considerate “fisiologiche” all’interno del contesto domestico, possono costituire una forma di abuso psicologico con conseguenze devastanti sulla salute mentale e sull’equilibrio emotivo del minore.

Il fenomeno del “body shaming”, termine ormai ampiamente diffuso, ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e la magistratura sull’importanza di contrastare queste condotte lesive.

La difesa dell’imputato, che ha negato la continuità della relazione con la figlia e ha giustificato i comportamenti con le circostanze legate alla pandemia, non è stata accolta dalla Corte, che ha ritenuto la testimonianza della madre, della sorella dell’imputato e la relazione dei servizi sociali elementi sufficienti a confermare l’atteggiamento denigratorio del padre.

Questa sentenza rappresenta un monito per i genitori e per l’intera società, evidenziando la necessità di promuovere un’educazione basata sul rispetto, sull’accettazione e sulla valorizzazione dell’individualità di ogni persona.

Riconoscere il body shaming come una fattispecie penale non solo tutela i diritti dei minori, ma rafforza anche il ruolo della giustizia come garante del benessere psicologico e della dignità di ogni individuo, in particolare di coloro che si trovano in una condizione di particolare debolezza e dipendenza.

La pronuncia della Cassazione apre la strada a una più ampia applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia, includendo comportamenti lesivi non solo fisici, ma anche psicologici, contribuendo così a creare un ambiente familiare più sano e protettivo per i minori.