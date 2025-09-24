Boraso libero: revoca domiciliari e confisca milionaria a Venezia

Dopo un periodo di detenzione domiciliare durato quattordici mesi, l’ex assessore comunale veneziano Renato Boraso ha ottenuto la revoca delle misure restrittive, segnando una tappa significativa in una vicenda giudiziaria complessa e dalle ampie ripercussioni sulla pubblica amministrazione locale.

La decisione segue l’accordo con la Procura, che ha portato alla sua condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione, con l’applicazione di una confisca patrimoniale di 308.000 euro.

L’inchiesta, incentrata su presunte irregolarità legate alla gestione del palazzo Papadopoli, un’iconica struttura veneziana destinata a ospitare uffici pubblici e servizi alla cittadinanza, e a episodi di turbativa d’asta, ha scoperchiato una rete di possibili illeciti che coinvolge figure di spicco dell’amministrazione comunale.

Oltre a Boraso, che si è assunto la responsabilità dei suoi presunti comportamenti attraverso il patteggiamento, il procedimento penale vede come indagati il sindaco Luigi Brugnaro, il direttore generale del Comune Morris Ceron, e un ampio gruppo di imprenditori e manager.

La richiesta di rinvio a giudizio per tutti questi soggetti testimonia la gravità delle accuse formulate dagli inquirenti.

La confisca di 308.000 euro, corrispondente all’arricchimento illecito attribuito a Boraso in relazione a dodici episodi di corruzione per i quali ha patteggiato, sottolinea l’impegno delle autorità nel recuperare i beni acquisiti attraverso attività criminali.

La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità dei processi decisionali all’interno del Comune di Venezia, mettendo in luce la necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di prevenzione della corruzione.

L’ottenimento della libertà vigilata, con l’obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità e il divieto di lasciare il territorio comunale, rappresenta un compromesso tra la necessità di garantire il diritto alla riabilitazione dell’ex assessore e l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La vicenda Boraso rappresenta un campanello d’allarme, evidenziando la fragilità del sistema di controlli e la necessità di una profonda riflessione etica e amministrativa per preservare la legalità e la buona gestione delle risorse pubbliche in una città simbolo della cultura e della storia italiana.

L’attenzione resta ora concentrata sull’evoluzione del processo penale che coinvolge gli altri indagati, e sulle possibili conseguenze per l’amministrazione comunale.