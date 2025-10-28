Cà Foscari: Interruzione Evento, Bernini Difende la Libertà Accademica

La recente interruzione di un evento all’Università Cà Foscari ha scatenato una vibrante reazione nel panorama accademico e politico italiano.

La Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha voluto personalmente manifestare la propria vicinanza all’Onorevole Emanuele Fiano, coinvolto nell’episodio, attraverso una telefonata che testimonia una preoccupazione condivisa per la salute del dibattito intellettuale nel nostro Paese.

L’azione della Ministra va oltre una semplice espressione di solidarietà; è un segnale chiaro della necessità di rafforzare il ruolo dell’università come fulcro di confronto e di scambio di idee.

L’interruzione del dibattito, come evidenziato precedentemente dalla stessa Ministra in un messaggio sui social media, rappresenta un attacco alla democrazia stessa, una lesione alla libertà di pensiero e di parola che costituisce fondamento di ogni società libera.

L’università non deve essere percepita come un territorio neutro, ma come un laboratorio attivo dove la dissonanza, il dissenso e le prospettive diverse alimentano la crescita intellettuale e la comprensione del mondo.

Impedire un confronto, soffocare voci critiche o imporre silenzi forzati, significa impoverire il tessuto culturale e limitare il potenziale di innovazione che l’istituzione universitaria dovrebbe incarnare.

La proposta di un nuovo incontro a Cà Foscari, a cui la Ministra Bernini ha auspicato, mira a riaprire un dialogo costruttivo e a riaffermare l’importanza di creare ambienti accademici sicuri e inclusivi, dove ogni voce possa essere ascoltata con rispetto, anche quando in disaccordo.

Questo implica non solo la tutela della libertà di espressione, ma anche la promozione di una cultura del dialogo, dell’empatia e della responsabilità, elementi imprescindibili per la crescita civile e democratica del nostro Paese.

La vicenda sottolinea la necessità di vigilare costantemente sulla salvaguardia di questi principi fondamentali, garantendo che le università rimangano luoghi di crescita, di scambio e di libera ricerca della verità.