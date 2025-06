Cannoni Antiguandine: Echi di un Ingegno tra Colline e Cielo

Nel cuore delle colline del Prosecco, paesaggio riconosciuto dall’UNESCO e scrigno di tradizioni secolari, si ergono imponenti, come relitti di un’era industriale dimenticata: i cannoni antiguandine. Questi manufatti, distribuiti lungo la fascia pedemontana trevigiana, rappresentano un affascinante anacronismo, un ponte tra ingegno popolare e necessità agronomica, tra scetticismo scientifico e fede ancestrale.La loro storia affonda le radici nella fine del XIX secolo, un’epoca segnata da crisi agricole ricorrenti e dalla necessità disperata di proteggere il raccolto, pilastro dell’economia locale. La grandine, flagello improvviso e devastante, minacciava di annientare intere annate di vitigno, portando miseria e incertezza nelle famiglie contadine. Fu in questo contesto che nacque l’idea, apparentemente audace, di contrastare il fenomeno atmosferico con un intervento tecnologico rudimentale.I cannoni antiguandine, costituiti da imponenti tubi metallici a forma di tromba, erano progettati per emettere onde d’urto dirette verso l’alto, sperando di disgregare le nubi temporalesche e favorire la precipitazione di pioggia anziché di grandine. La miscela esplosiva, detonata alla base dei cannoni, generava un rombo sordo e vibrante, un’eco artificiale che si propagava nel silenzio delle colline.Nonostante l’assenza di prove scientifiche a supporto della loro effettiva efficacia, questi dispositivi sono diventati parte integrante del paesaggio culturale e storico del Prosecco. Sono diventati simboli di resilienza, di ingegno popolare e di un legame profondo con la terra. Oggi, i cannoni antiguandine trascendono la loro originaria funzione. Hanno assunto un valore aggiunto, diventando un’attrazione turistica e un elemento di valorizzazione del territorio. Cartelli informativi, collocati in prossimità degli impianti, raccontano ai visitatori la storia di questa peculiare tradizione, alimentando la curiosità e promuovendo la conoscenza del patrimonio locale.L’iniziativa congiunta dell’Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco e del Consorzio di assicurazione contro le calamità Tvb (Treviso-Vicenza-Belluno) ha contribuito a diffondere la consapevolezza del valore storico e culturale di questi manufatti. Più che strumenti per deviare le tempeste, i cannoni antiguandine sono divenuti custodi silenziosi di un’eredità, testimoni di un’epoca in cui l’uomo, con le proprie risorse e la propria ingegnosità, cercava di domare la forza della natura e proteggere il frutto del proprio lavoro. Sono, in definitiva, una metafora tangibile del rapporto complesso e secolare tra uomo, terra e cielo.