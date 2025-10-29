Castelnuovo del Garda, cerimonia per Jessica: lutto e riflessioni

Domani sera, Castelnuovo del Garda si raccoglierà in un momento di profondo cordoglio e memoria.

Una cerimonia pubblica, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Sandrini, si terrà dinanzi al municipio per commemorare Jessica Stappazzollo, la giovane donna di 31 anni strappata alla vita dalla violenza del suo ex compagno, Douglas Reies Pedriso.

L’invito alla cittadinanza, veicolato attraverso i canali social del comune, testimonia il profondo dolore che avvolge la comunità gardesana.

L’evento si colloca in un contesto più ampio, segnato dall’indagine in corso condotta dalla Procura della Repubblica di Verona, guidata dal dottor Raffaele Tito.

Le prossime ore vedranno l’esecuzione dell’autopsia sulla salma di Jessica, un atto medico-legale cruciale per ricostruire con maggiore precisione le dinamiche del femminicidio.

L’esame autoptico non si limiterà a stabilire l’orario presunto del decesso, collocabile tra domenica e lunedì, ma fornirà elementi fondamentali per comprendere la brutalità dell’aggressione, consumatasi con un numero elevato di ferite da taglio, suggerendo una scena carica di rabbia e disperazione.

Questa tragedia, un’ennesima ferita aperta nel tessuto sociale, solleva interrogativi urgenti e ineludibili sulla prevenzione della violenza di genere, sulla necessità di rafforzare le misure di protezione per le donne a rischio e sulla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di abuso e discriminazione.

Il femminicidio di Jessica non è un evento isolato, ma un sintomo preoccupante di una cultura patriarcale ancora radicata, che alimenta relazioni tossiche e comportamenti aggressivi.

La cerimonia di Castelnuovo del Garda, quindi, assume un significato ancora più ampio: è un momento di lutto, ma anche di riflessione e di impegno per un futuro in cui la sicurezza e la dignità delle donne siano finalmente garantite.

Il ricordo di Jessica debba essere uno stimolo costante per agire, per educare e per costruire una società più giusta ed equa, libera dalla violenza e dall’odio.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Stappazzollo, offrendo sostegno e vicinanza in questo momento di immenso dolore.