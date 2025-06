Chico Forti scrive in carcere: tra riabilitazione, libro e ombre

All’interno delle mura del carcere di Verona Montorio, un’attività inaspettata si sta sviluppando attorno alla figura di Chico Forti. L’ex pilota di Formula 1, condannato per traffico internazionale di droga, si dedica alla stesura di un libro, un progetto che ha permesso alla direzione penitenziaria di concedergli l’accesso alle aule studio, un privilegio non legato a un percorso formativo formale. La notizia, diffusa dai media veneti del gruppo Nem, solleva interrogativi sul percorso di riabilitazione e sulla gestione delle opportunità offerte ai detenuti.Contestualmente, Forti ha presentato una richiesta di semilibertà al giudice dell’esecuzione, un passo che suggerisce un desiderio di reinserimento nella società, ma che inevitabilmente riapre il dibattito sul bilanciamento tra la necessità di punizione e quella di recupero sociale. L’ipotesi più accreditata è che il libro in preparazione rappresenti una sua autobiografia, un tentativo di raccontare la propria storia, confrontarsi con il passato e forse, offrire una prospettiva inedita sulla complessità del percorso che lo ha portato dietro le sbarre.La permanenza di Forti a Montorio è stata segnata da controversie e accuse di trattamento di favore. Il rilascio di un permesso per una breve visita alla madre, in particolare, ha scatenato proteste e sollevato dubbi sulla parità di condizioni tra i detenuti. Tuttavia, l’episodio più significativo e inquietante è legato a una presunta richiesta, trapelata nel luglio dell’anno precedente, di silenziare attraverso pressioni giornalisti come Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, unitamente a un terzo individuo non identificato.Questo oscuro episodio ha innescato un’indagine da parte della Procura di Verona, che ha confermato la richiesta, sebbene la sua interpretazione sia rimasta ambigua, come evidenziato dalle relazioni fornite al Parlamento. La natura esatta della richiesta e le motivazioni che la sottendono restano oggetto di speculazione, alimentando un clima di sospetto e interrogativi sul coinvolgimento di Forti in dinamiche più ampie e potenzialmente pericolose. L’indagine, pur non avendo portato a conclusioni definitive, ha gettato una luce inquietante sulla complessità del caso Forti e sulle possibili connessioni con ambienti criminali. La sua scrittura, in questo contesto, assume una risonanza particolare, come tentativo di narrazione personale che si intreccia con una vicenda giudiziaria controversa e un’ombra di sospetti che ne offuscano l’immagine.