Chikungunya a Rovigo: Caso Autoctono e Allarme Zanzare Asiatiche

La scoperta di un caso autoctono di infezione da virus Chikungunya a Rovigo solleva interrogativi e richiede un’azione tempestiva e mirata.

L’individuo, un uomo di 70 anni originario di un’altra regione, ma residente temporaneamente in prossimità delle zone di via Marmolada e viale Porta Po, risulta ora asintomatico, il che sottolinea la potenziale insidiosità della diffusione virale.

L’incidenza di un caso autoctono, ovvero contratto all’interno del territorio nazionale, segnala la presenza consolidata del vettore, la zanzara *Aedes albopictus*, e la sua capacità di trasmettere il virus in maniera sostenibile.

Questo evento non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per le malattie trasmesse da vettori in Italia.

Il cambiamento climatico, con l’aumento delle temperature e le alterazioni delle precipitazioni, sta favorendo l’espansione geografica di specie invasive come la zanzara asiatica, che si riproduce rapidamente in ambienti antropici e acquatici anche minimi.

La risposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica è cruciale.

Le attività di disinfestazione straordinaria, estese in un raggio di 300 metri dal luogo di residenza del paziente, mirano a ridurre drasticamente la popolazione zanzaretta e interrompere potenziali catene di trasmissione.

Il posizionamento di trappole di monitoraggio è altrettanto importante per valutare l’efficacia delle azioni intraprese e individuare eventuali nuove aree di presenza del vettore.

Parallelamente, la sorveglianza sanitaria dei contatti e dei conviventi del paziente è essenziale per identificare precocemente eventuali ulteriori casi e prevenire una diffusione più ampia.

Questo include l’educazione della popolazione sull’importanza di ridurre le fonti di acqua stagnante (sistemi di raccolta dell’acqua piovana, sottovasi, pneumatici abbandonati) dove le zanzare depongono le uova, e sull’utilizzo di repellenti e zanzariere.

La situazione richiede un approccio integrato, che coinvolga non solo le autorità sanitarie, ma anche le amministrazioni locali e i cittadini.

Investimenti nella ricerca scientifica per sviluppare nuove strategie di controllo dei vettori e nel miglioramento delle infrastrutture di sorveglianza sono fondamentali per affrontare questa sfida sanitaria emergente, mitigando l’impatto sociale ed economico di future epidemie.

La prevenzione, l’informazione e la collaborazione sono le chiavi per proteggere la salute pubblica.