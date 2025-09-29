Coop Alleanza 3.0: Vota Più Vicini e sostieni il territorio!

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo impegno verso il territorio con “Più Vicini”, un’iniziativa che coinvolge attivamente i soci e i clienti nella scelta di progetti solidali da sostenere.

Arrivata alla sua quinta edizione, “Più Vicini” si configura come un vero e proprio motore di sviluppo locale, capace di catalizzare risorse e generare un impatto tangibile sulle comunità.

Dal 1° al 31 ottobre, i soci Coop avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza tra tre iniziative pre-selezionate dai Consigli di Zona, veri custodi del tessuto sociale e delle esigenze specifiche del territorio.

Il meccanismo di voto è semplice e accessibile: ogni 15 euro di spesa nei punti vendita Coop, il socio riceve un gettone da inserire nell’urna dedicata.

Questo gesto apparentemente piccolo, moltiplicato per migliaia di persone, si traduce in un contributo significativo per il futuro delle realtà locali.

Ma l’innovazione di “Più Vicini” non si ferma all’esperienza in negozio.

Coop Alleanza 3.0 ha ampliato le modalità di partecipazione, introducendo un sistema di gettoni digitali, accessibili tramite il sito all.

coop/piuvicini e la App Coop.

Questa scelta democratizza ulteriormente il processo, permettendo anche a chi non può recarsi fisicamente nei punti vendita di contribuire attivamente.

Anche gli utenti di easyCoop, sia per la spesa a domicilio che per gli amanti degli animali grazie a easyCoop petstore, saranno coinvolti, ricevendo gettoni aggiuntivi fino al 3 novembre.

Il successo delle edizioni precedenti è emblematico: lo scorso anno, grazie all’impegno dei soci, sono stati sostenuti oltre 690 progetti, realizzati da 650 realtà locali, per un investimento complessivo di 250.000 euro.

Questi finanziamenti hanno permesso di sostenere un’ampia gamma di iniziative, che spaziano dall’assistenza all’infanzia e agli anziani, al sostegno del mondo dello sport, alla promozione della cultura e dell’ambiente.

Al termine del periodo di votazione, i progetti selezionati riceveranno un finanziamento proporzionale al numero di gettoni ricevuti, garantendo che le risorse vengano indirizzate verso le iniziative che hanno riscosso il maggiore consenso da parte della comunità.

“Più Vicini” non è solo un’iniziativa di beneficenza, ma un vero e proprio strumento di coesione sociale, che valorizza il ruolo attivo dei soci Coop come protagonisti del cambiamento e rafforza il legame tra la cooperativa e il territorio che la ospita.

È un’occasione per costruire insieme un futuro più equo e sostenibile, un gesto concreto di responsabilità sociale che fa la differenza.