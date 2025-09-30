Coop: Una cuccia per tutti, solidarietà e benessere animale

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno concreto verso il benessere animale con l’iniziativa “Una cuccia per tutti”, un gesto di solidarietà che lega direttamente gli acquisti dei soci e clienti al sostegno di strutture di accoglienza per animali in difficoltà.

L’iniziativa prevede una devoluzione dell’1% dei ricavi derivanti dalla linea “Coop Amici Speciali”, dedicata a prodotti per cani e gatti, a una rete di 52 realtà sparse sul territorio nazionale.

Queste non sono solo i classici canili e gattili, ma anche centri specializzati nella cura della fauna selvatica, ampliando così l’impatto del progetto.

L’iniziativa, facilmente consultabile all’indirizzo all.

coop/unacucciapertutti, è estesa anche agli acquisti effettuati attraverso le piattaforme EasyCoop PetStore ed EasyCoop, rendendo accessibile a tutti la possibilità di contribuire.

Il successo dell’edizione 2024, grazie alla collezione tematica Peanuts – che comprendeva una varietà di prodotti, da peluche a accessori – ha dimostrato la sensibilità del pubblico verso la causa.

Per ogni articolo ritirato nei negozi tra il 5 settembre e il 1° dicembre, sono stati raccolti 10 centesimi, generando una donazione complessiva di 51.000 euro, distribuiti alle 51 Zone Soci presenti nei territori in cui opera la cooperativa.

Questo importo ha rappresentato un sostegno cruciale per le strutture che quotidianamente si dedicano all’assistenza di animali abbandonati o feriti, offrendo loro cure veterinarie, cibo e un ambiente sicuro.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 non si limita a questa iniziativa.

L’iniziativa “Dona la spesa” del luglio 2025, attiva in oltre 220 punti vendita, ha mobilitato la comunità in un’azione di raccolta beni, generando più di 63 tonnellate di prodotti destinati a oltre 170 associazioni locali.

Inoltre, EasyCoop ha contribuito con oltre 350 box contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti, un’ulteriore testimonianza dell’impegno cooperativo.

“Una cuccia per tutti” è un progetto che incarna i valori fondanti di Coop Alleanza 3.0: la solidarietà, lo sviluppo sostenibile e la promozione di un’etica di cura verso gli animali.

L’iniziativa non solo fornisce un aiuto concreto alle strutture di accoglienza, ma mira anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza di combattere l’abbandono e di promuovere un rapporto responsabile con gli animali, sostenendo così il lavoro essenziale dei canili e gattili pubblici, presidi fondamentali per il benessere animale in ogni provincia in cui la cooperativa opera.

Il progetto si configura come un investimento nel futuro, per una società più giusta e compassionevole.