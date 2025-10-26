Corsa e scontro furiosi: arrestati per furti in abitazione

Un’audace e prolungata fuga ad alta velocità, culminata in un violento scontro, ha portato all’arresto di tre individui a seguito di un’indagine in corso nel Triveneto.

Il Gip del Tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli per gli uomini, di 18, 32 e 50 anni, sospettati di aver utilizzato un’Alfa nera come veicolo per attività criminali, presumibilmente furti in abitazione.

L’intera vicenda, iniziata martedì scorso, si è sviluppata a seguito di una segnalazione alle forze dell’ordine riguardante la presenza sospetta di un’autovettura Alfa nera, potenzialmente utilizzata da malvivori specializzati in intrusioni domestiche.

Pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este (Padova) hanno immediatamente avviato un’accurata attività di controllo del territorio, un’operazione complessa che richiedeva una capillare sorveglianza e un’elevata capacità di coordinamento tra le diverse unità.

Il primo contatto con il veicolo è avvenuto nel comune di Carmignano S.

Urbano.

Il tentativo di fermare l’auto da parte dei militari è stato accolto con una rocambolesca e pericolosa fuga, che si è protratta per quasi un’ora, mettendo a dura prova la professionalità e la determinazione degli inseguitori.

I fuggitivi, dimostrando una notevole pianificazione e abilità nel tentativo di eludere le forze dell’ordine, hanno più volte sostituito le targhe, sfruttando la familiarità con la rete stradale e la disposizione delle telecamere di sorveglianza comunali.

La gravità della situazione ha portato all’attivazione del protocollo di allerta generale, con la richiesta di supporto da parte di tutte le risorse disponibili.

La Compagnia di Este ha disposto un vero e proprio accerchiamento, costringendo l’Alfa a rifugiarsi in vie secondarie di comuni limitrofi come Villa Estense, Vescovana, Boara e Carmignano.

Un tentativo di chiusura della strada da parte di una vettura civetta si è rivelato vano, con i sospetti che hanno deliberatamente speronato il veicolo di servizio, accentuando la pericolosità dell’inseguimento.

La fuga è proseguita lungo l’argine sinistro dell’Adige, in direzione di Boara Pisani, presumibilmente con l’intenzione di raggiungere l’autostrada A13 a Rovigo Sud.

Il culmine dell’inseguimento si è verificato a Sant’Urbano, quando una gazzella dei Carabinieri ha incrociato frontalmente l’auto in fuga, provocando un violento scontro.

I quattro occupanti sono immediatamente scesi dal veicolo e si sono dati alla fuga a piedi, opponendo resistenza ai militari.

Tre di loro sono stati arrestati in rapida successione, mentre le ricerche per il quarto individuo sono ancora in corso.

L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire una serie di oggetti riconducibili a reati contro il patrimonio: targhe clonate, una paletta rifrangente, un lampeggiante magnetico, una sirena bitonale, arnesi da scasso e un ingente quantitativo di monili in oro, presumibilmente frutto di furti in abitazione perpetrati nelle province di Rovigo e Mantova.

Il ritrovamento di questi oggetti, unitamente alla natura organizzata della fuga e all’abilità dimostrata dai fuggitivi, suggerisce l’esistenza di un’organizzazione criminale specializzata in furti in abitazione, operante in più regioni del Triveneto.

L’attività di indagine è ora focalizzata sulla ricostruzione completa della struttura criminale e sull’individuazione di eventuali complici.