Custodia Cautelare per Maltrattamenti: Giovane Arrestato a Venezia

Carabinieri del Comando Compagnia di Venezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un giovane di vent’analisi di alcuni gravi reato di maltrattamenti in ambito familiare, perpetrati nei confronti della madre e della sorella.

La misura restrittiva, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale veneziano, si è resa necessaria in seguito ad accusa di condotte violente protratte nel tempo e intensificate in episodi recenti che hanno generato un clima di terrore e apprensione nelle parti lese.

Le indagini, condotte con scrupolo e accuratezza, hanno raccolto prove concrete e circostanze di natura lesiva, configurando un quadro di dinamiche familiari degenerate in abuso e sopraffazione.

Secondo le risultanze investigative, il 21enne, il 29 settembre, si è manifestato con aggressività verbali e minacce che hanno profondamente turbato la serenità della madre, spingendola a formulare una denuncia motivata dal timore fondato per l’incolumità della figlia e per la propria.

Le minacce, di natura incendiarie, suggerivano azioni estreme e devastanti, esacerbando il terrore nella vittima e accrescendo la percezione di pericolo imminente.

La gravità dei fatti, l’intensità delle minacce e le modalità con cui sono state perpetrate, hanno indotto il magistrato a ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, al fine di garantire la sicurezza delle parti offese e prevenire il rischio di ulteriori episodi di violenza.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, in attesa dello svolgimento del processo a suo carico.

La comunità locale esprime solidarietà alle vittime e condanna con fermezza qualsiasi forma di violenza domestica.