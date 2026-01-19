Eccellenza Italiana del Campeggio: Premi e Riconoscimenti in Europa

Il prestigioso Pincamp Award 2026, considerato l’equivalente degli Oscar del turismo all’aria aperta, ha celebrato l’eccellenza del settore in Europa, con l’Italia che consolida la sua posizione di forza.

Il camping Union Lido Mare, situato nel cuore di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, si è distinto con il primo premio assoluto nella categoria Innovazione e Progresso, un riconoscimento che testimonia l’impegno costante verso l’evoluzione dell’offerta e la capacità di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori.

Parallelamente all’evento di Stoccarda, si sono rivelati i risultati del sistema di valutazione Superplatz, gestito dall’Adac Campingfuehrer, che premia le strutture più qualificate d’Italia.

Un totale di 40 campeggi e villaggi turistici si sono aggiudicati questo ambito titolo, segnando l’alta concentrazione di eccellenza nel panorama nazionale.

Il Veneto si conferma regione leader con ben 18 strutture premiate, seguito da Trentino Alto Adige e Toscana con sei riconoscimenti ciascuna.

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna contribuiscono con due premi ciascuna, mentre Campania e Sardegna ne ottengono uno.

Questi risultati collocano l’Italia al secondo posto in Europa per numero di campeggi e villaggi turistici Superplatz, subito dopo la Francia, un dato significativo che riflette la crescente popolarità del turismo all’aria aperta.

Tale successo è il frutto di investimenti mirati alla qualità dell’offerta, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità per tutti i viaggiatori, come sottolineato da Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping. L’attenzione alla sostenibilità non si limita alla riduzione dell’impatto ambientale, ma si estende all’inclusione sociale e alla promozione di un turismo responsabile, capace di generare benefici per le comunità locali.

Il Veneto, con le sue dieci strutture premiate, dimostra di aver saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo esperienze di viaggio uniche e memorabili.

Oltre al Pincamp Award e ai riconoscimenti Superplatz, l’Automobile Club Reale dei Paesi Bassi (ANWB) ha assegnato i propri premi ai campeggi europei che si distinguono per l’alta qualità delle infrastrutture, dei servizi proposti e dell’accoglienza.

In questa categoria, l’Italia si è fatta notare con il Camping Village Europa Silvella, a San Felice del Benaco (Brescia), insignito del titolo di Miglior campeggio per famiglie all’estero.

Questo ulteriore riconoscimento evidenzia la capacità dell’Italia di rispondere alle esigenze delle famiglie, offrendo strutture e servizi pensati per garantire un soggiorno confortevole e divertente per tutti.

La tendenza è chiara: il turismo all’aria aperta italiano continua a evolversi, puntando su un’offerta sempre più completa e attenta alle nuove esigenze del mercato.