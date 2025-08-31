Emergenza a Venezia: Barca Rovesciata, Soccorsi Rapidi e Efficaci

Un episodio di emergenza nautica ha richiesto l’intervento coordinato dei soccorsi a Venezia, nel sestiere di Cannaregio, mettendo a dura prova la prontezza e l’efficienza delle squadre specializzate.

Una barca a vela, travolta da un improvviso e inatteso mutamento delle condizioni meteorologiche, ha subito un rovesciamento, precipitando nelle acque della laguna.

La gravità della situazione ha immediatamente innescato un’ampia mobilitazione.

Oltre alle autopompe lagunari, specificamente equipaggiate per operare nel contesto unico del territorio veneziano, sono state dispiegate unità del reparto nautico, intervenute con mezzi acquatici adatti alla navigazione tra i canali.

L’elicottero dei vigili del fuoco, con le sue capacità di sorveglianza aerea e di intervento rapido, ha fornito un supporto cruciale nella valutazione iniziale della scena e nell’individuazione precisa della posizione della barca in difficoltà.

Gruppi sommozzatori, esperti nella gestione di interventi subacquei, sono stati messi in stato di allerta, pronti ad affrontare eventuali complicazioni legate alla presenza di persone sott’acqua o alla necessità di valutare lo stato di integrità della carena della barca sommersa.

Fortunatamente, l’intervento si è risolto senza conseguenze gravi per l’uomo a bordo, il quale è stato recuperato in sicurezza dalle squadre di terra e di acqua, evitando la necessità di un immediato soccorso medico.

Nonostante l’assenza di feriti, l’evento ha evidenziato la complessità degli interventi in un ambiente delicato come la laguna veneziana, dove le dinamiche idriche, i corsi d’acqua e la tipologia di imbarcazioni richiedono competenze specialistiche e un coordinamento impeccabile.

Il successivo compito delle squadre è stato il ripristino della stabilità della Sanpierota, la tradizionale imbarcazione veneziana.

Questo delicato manovra, richiedendo una profonda conoscenza della fisica navale e delle caratteristiche strutturali delle imbarcazioni locali, ha permesso di riportare la barca in posizione verticale, prevenendo ulteriori danni o rischi per la navigazione.

Il personale sanitario del Suem 118, pur rimanendo in stato di attesa, ha potuto rientrare in sede, confermando la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

L’episodio sottolinea la fondamentale importanza della vigilanza costante e della preparazione delle forze di soccorso per la tutela della sicurezza in un contesto geografico tanto affascinante quanto vulnerabile.