Estate 2024 in Veneto: Consumi sotto pressione, ricerca di valore

Estate 2024 in Veneto: Tra Resilienza, Riorientamento e Nuove Priorità di ConsumoL’imminente stagione estiva nel Veneto si preannuncia un crocevia di dinamiche contrastanti, come emerge da un’analisi approfondita di Confcommercio e Unioncamere Veneto. Nonostante l’appetito per il tempo libero rimanga elevato – due terzi della popolazione intende godere di una vacanza – la pressione inflazionistica e l’incremento dei costi abitativi plasmano pesantemente le scelte e le aspettative dei consumatori.Il quadro economico rivela un tentativo di bilanciare il desiderio di evasione con le stringenti necessità finanziarie. La spesa prevista per l’intrattenimento, che include eventi enogastronomici, ristorazione e sagre, si attesta a 762 euro pro capite, riflettendo una ricerca di esperienze a prezzi accessibili. Seguono a breve distanza l’abbigliamento (434 euro) e i viaggi veri e propri (203 euro), con una significativa attenzione alla ricerca di offerte e convenienze.Si segnala un incremento nella spesa per la ristorazione (+3%), indice di una volontà di valorizzare il territorio e il suo patrimonio culinario, e nell’acquisto di libri (+3%), suggerendo un ritorno alla cultura e alla formazione personale, in contrasto con la diminuzione degli acquisti di elettronica di consumo.L’imminente ondata di sconti, prevista per il 5 luglio, non promette un boom di spesa paragonabile a quello dell’anno precedente. I budget destinati all’abbigliamento rimangono stabili, mentre si prevede una lieve contrazione per scarpe e accessori, segno di una maggiore prudenza. La scelta dei luoghi d’acquisto mostra una preferenza per la periferia, sebbene si registri una contrazione dell’offerta nei centri storici, potenzialmente dovuta a fattori quali costi più elevati e difficoltà di accesso.Un dato significativo è la crescente importanza attribuita alla qualità del prodotto (60% degli intervistati) rispetto al prezzo (40%), indicando una ricerca di beni durevoli e di valore. Nonostante l’ascesa dell’e-commerce, i negozi fisici mantengono una solida posizione di preferenza (69%), anche se tra i giovani dai 18 ai 29 anni si osserva una marcata propensione per gli acquisti online (+12%).L’aumento del costo della vita e la diminuzione del potere d’acquisto rappresentano le principali fonti di preoccupazione, manifestandosi in una lieve contrazione dei consumi (+1% rispetto al 2024). Questo scenario spinge molti veneti a optare per soluzioni di viaggio più vicine a casa: il 31% intende rimanere in Veneto, il 60% esplorerà altre regioni italiane e il 34% si spingerà all’estero.Le tendenze nelle destinazioni di viaggio mostrano una ripresa del turismo balneare (+3%), mentre la montagna mantiene una forte attrattiva (32%). I laghi e le città d’arte, pur rimanendo scelte popolari, registrano un calo di interesse. Per quanto riguarda l’alloggio, si assiste a una crescita della domanda di appartamenti (+7%) e hotel (+4%), mentre i bedebreakfast e le case amiche perdono terreno.Infine, si nota un lieve ritorno alla prenotazione tramite agenzie di viaggio (14%, +2%), in contrasto con una diminuzione delle prenotazioni online (69%, -4%), forse indicativo di una ricerca di maggiore sicurezza e assistenza personalizzata in un contesto economico incerto. L’estate veneta si configura dunque come un periodo di adattamento, in cui la resilienza dei consumatori si confronta con le sfide imposte dalla realtà economica, plasmando nuove priorità e scelte di viaggio.