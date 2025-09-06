Euganea, effrazioni: arrestato tunisino, scoperto sistema criminale

Nel cuore dell’Euganea, una serie di effrazioni notturne aveva insidiato la tranquillità dei residenti, scatenando un’indagine complessa che ha portato all’arresto di un trentacinquenne tunisino, privo di permesso di soggiorno, e all’identificazione di un suo complice algerino, anch’egli in situazione irregolare.

L’operazione, condotta dalla Questura di Padova, non si è limitata all’arresto, ma ha svelato un intricato sistema di criminalità organizzata che sfruttava la vulnerabilità di un contesto socio-economico fragile.

Le indagini hanno preso avvio da una segnalazione particolarmente significativa: un cittadino, ricevendo notifiche anomale relative ai suoi pagamenti con carta di credito, si è reso conto di essere vittima di un furto in abitazione.

L’evento, inizialmente percepito come un episodio isolato, si è rivelato parte di un quadro più ampio, confermato da denunce analoghe provenienti da diverse abitazioni, tutte caratterizzate da intrusioni notturne e dalla sottrazione di portafogli, documenti, dispositivi elettronici e somme di denaro.

L’abilità del malvivente, che agiva sfruttando il sonno delle vittime, era evidente, così come la sua conoscenza delle abitudini e delle routine delle famiglie prese di mira.

Le indagini, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del criminale e di individuare un pattern comportamentale preciso.

Un tentativo di furto interrotto dall’intervento tempestivo di un’inquilina, che ha scacciato il ladro con le urla, ha fornito un elemento cruciale per l’identificazione del sospettato.

L’arresto del tunisino è giunto in seguito a un’ennesimo furto, consumato mentre i proprietari dormivano.

Una perquisizione del suo alloggio di fortuna ha portato al recupero di una considerevole quantità di carte di credito, presumibilmente rubate, abbigliamento di provenienza illecita e altri oggetti riconducibili alle effrazioni.

L’indagine ha inoltre svelato il ruolo di un secondo individuo, un sessantenne algerino, che, in collaborazione con il tunisino, utilizzava le carte di credito sottratte per effettuare acquisti in esercizi commerciali.

La sua posizione irregolare ha comportato la sua denuncia e l’avvio delle procedure per il suo rimpatrio.

L’operazione, oltre a ristabilire un senso di sicurezza nella comunità, solleva interrogativi complessi sulla gestione dei flussi migratori, l’efficacia dei controlli sul territorio e la necessità di politiche di integrazione più mirate per prevenire il radicamento di fenomeni criminali.

Il Gip, nella convalida dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il tunisino, riconoscendo la gravità dei reati commessi e il pericolo di fuga.

La vicenda sottolinea l’importanza di una collaborazione sinergica tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini per contrastare efficacemente la criminalità e garantire la sicurezza pubblica.