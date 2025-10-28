Fieracavalli 2024: Passione, Innovazione e Tradizione a Verona

Fieracavalli 2024: Un Crogiolo di Passione Equestre e Innovazione CulturaleVerona si appresta ad accogliere l’attesissima 127ª edizione di Fieracavalli, un evento che si rinnova profondamente, non solo nell’allestimento ma anche nell’approccio alla valorizzazione del patrimonio equestre globale.

L’inaugurazione, fissata per il 6 novembre, segna l’apertura di un crogiolo di tradizione, innovazione e spettacolo, che promette di superare le aspettative di appassionati, professionisti e operatori del settore.

Il layout espositivo è stato completamente ripensato per ottimizzare i flussi di visita e favorire una fruizione più intuitiva delle numerose aree tematiche.

I 12 padiglioni e le sei aree esterne di Veronafiere si aprono a un pubblico desideroso di scoprire la ricchezza e la diversità del mondo equestre.

Al centro, l’eccellenza italiana si fa interprete di una biodiversità equina unica, con esemplari provenienti da allevamenti di razze pregiate: dal cavallo da sella, simbolo di eleganza e performance, ai maestosi esemplari arabi, spagnoli e americani, tutti testimoni di un’eredità millenaria.

La presenza di 35 associazioni allevatoriali e 2.200 cavalli provenienti da tutto il mondo, rende Fieracavalli un vero e proprio ponte tra culture e tradizioni equestri.

L’impatto economico di Fieracavalli è tangibile: una filiera che, in Italia, genera un fatturato annuo di oltre 3 miliardi di euro e sostiene più di 100.000 posti di lavoro, un dato che sottolinea l’importanza strategica dell’evento per il territorio.

“Fieracavalli non è solo una fiera, ma un motore di sviluppo economico e culturale”, ha dichiarato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, sottolineando la necessità di un approccio sinergico tra istituzioni, operatori economici e appassionati.

La manifestazione si configura come un laboratorio di idee, un luogo dove sperimentare nuove tecnologie, promuovere l’innovazione e valorizzare il know-how italiano nel settore equestre.

L’edizione 2024 pone particolare enfasi sulla sostenibilità, con un impegno concreto nella riduzione dell’impatto ambientale e nella promozione di pratiche responsabili.

Un approccio olistico che abbraccia non solo la cura del benessere animale, ma anche la valorizzazione delle risorse naturali e la promozione di un turismo consapevole.

Oltre alle competizioni sportive di altissimo livello, che vedranno protagonisti cavalieri e amazzoni provenienti da tutto il mondo, Fieracavalli offre un programma di eventi collaterali ricco e diversificato.

Il Gala d’Oro ‘Bellezza’, con esibizioni artistiche mozzafiato, il coinvolgente sound di Skin, iconica frontwoman degli Skunk Anansie, e la prolungata Crazy Horse Night, con i più celebri DJ internazionali, trasformano Fieracavalli in un vero e proprio happening culturale, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, ha sottolineato come Fieracavalli rappresenti un modello di evento capace di generare valore reale, mettendo in connessione impresa, cultura e territorio, e valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato.

La fiera, infatti, si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per il settore equestre, un luogo di incontro e di scambio, un motore di innovazione e di crescita per l’intero comparto.

L’appuntamento a Verona è imperdibile, un’occasione unica per celebrare la passione per il cavallo e scoprire le nuove tendenze del mondo equestre.