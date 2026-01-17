Fisco in Italia: famiglie alleggerite, imprese sotto pressione.

Negli ultimi anni, il panorama fiscale italiano ha subito trasformazioni significative, con un impatto notevole sulle famiglie e sulle imprese.

Nonostante un aumento complessivo della pressione fiscale, stimato al 42,8% per il 2025, le famiglie hanno percepito una diminuzione del carico fiscale aggregato pari a oltre 33 miliardi di euro.

Questa apparente contraddizione è il risultato di una complessa interazione tra fattori economici, scelte politiche e dinamiche di gettito.

L’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre evidenzia come la crescita dell’occupazione, un indicatore chiave della ripresa economica, abbia generato un incremento delle entrate tributarie e dei contributi.

Parallelamente, un rafforzamento della capacità fiscale dello Stato è stato ottenuto attraverso una maggiore contribuzione di settori economici di grandi dimensioni, come le grandi imprese, le banche e le compagnie assicurative, con un prelievo aggiuntivo stimato in 5,6 miliardi di euro a partire dall’anno corrente.

Le quattro leggi di Bilancio approvate sotto il governo Meloni hanno introdotto una serie di misure volte a alleggerire il carico fiscale sulle famiglie.

Tra queste, spiccano l’innalzamento della soglia di applicazione della flat tax per i lavoratori autonomi e la riforma del sistema di tassazione progressiva del reddito, che ha comportato l’accorpamento dei primi due scaglioni con un’aliquota ridotta al 23% e un’ulteriore riduzione dell’aliquota del secondo scaglione al 33%.

L’impatto complessivo di queste misure, sommato a interventi precedenti, avrebbe potuto portare a una riduzione del peso fiscale per le famiglie di circa 45,7 miliardi.

Tuttavia, considerando la natura temporanea di alcune misure e la revisione di precedenti incentivi, il beneficio netto per le famiglie si attesta a 33,3 miliardi.

Un elemento cruciale da considerare è l’impatto della riforma del cuneo fiscale, iniziata durante il governo Draghi e poi consolidata dall’esecutivo Meloni.

Questo intervento ha avuto un effetto positivo sul reddito disponibile dei lavoratori dipendenti, che è cresciuto in modo significativo, superando l’aumento delle retribuzioni nominali e mantenendosi in linea con l’inflazione.

I dati dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano confermano questo trend, rilevando un aumento del reddito disponibile del 16,8% tra il 2019 e il 2023, contro un aumento dell’inflazione del 17,2%.

Tuttavia, l’aumento del gettito fiscale non è stato privo di conseguenze per il tessuto imprenditoriale.

La sospensione della deducibilità di specifiche voci di costo e l’abrogazione dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica) hanno comportato un onere fiscale aggiuntivo per le società di capitali, che rappresentano circa il 35% del totale delle imprese italiane.

Questi interventi, unitamente all’aumento della pressione fiscale su banche e assicurazioni, sollevano interrogativi sull’equilibrio tra la necessità di finanziare la spesa pubblica e il sostegno alla competitività delle imprese.

La complessa dinamica tra crescita dell’occupazione, aumento del gettito, interventi fiscali e loro impatto settoriale richiede un’analisi continua e una valutazione degli effetti a lungo termine sull’economia italiana.