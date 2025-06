Frana sulla 51 Alemagna: interrotta la viabilità verso Cortina.

Un evento di frane e colate detritiche di notevole entità ha investito la statale 51 di Alemagna, arteria vitale per la comunicazione con Cortina d’Ampezzo, interrompendone il transito. L’episodio, verificatosi nelle ore serali, ha visto una massa considerevole di detriti – frammenti rocciosi, fango e materiale organico – staccarsi dalle ripide pendici dell’Antelao, una delle vette più imponenti del gruppo montuoso del Cadore.La colata ha raggiunto l’abitato di Cancia, una frazione del comune di Borca di Cadore, senza fortunatamente provocare danni a persone o all’edificato. La rapidità dell’intervento dei soccorsi e la capacità di gestione dell’emergenza da parte dell’assessorato alla Protezione Civile della Regione Veneto hanno contribuito a scongiurare conseguenze ben più gravi.L’area interessata dalla frana riveste un significato particolare, segnata da una storia di vulnerabilità idrogeologica. Nel 2009, proprio in questo punto, una frana di proporzioni maggiori aveva tragicamente causato la perdita di due vite umane, un ricordo doloroso che ancora risuona nella comunità. L’evento attuale riapre un dibattito cruciale: quello relativo alla pianificazione del territorio e alla sicurezza delle infrastrutture in aree a rischio.La zona era stata precedentemente individuata come potenziale sito per il villaggio olimpico dei Giochi Invernali del 2026, un progetto che ora si confronta con la realtà impellente dei rischi naturali. L’episodio attuale pone interrogativi urgenti sulla sostenibilità di tale progetto e sulla necessità di una valutazione approfondita dei potenziali impatti ambientali e geologici. La presenza di colate detritiche, spesso innescate da eventi meteorologici estremi, richiede un approccio prudente e basato su dati scientifici solidi.L’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, che potrebbe includere opere di consolidamento del versante, sistemi di drenaggio e monitoraggio continuo, si configura come un imperativo per garantire la sicurezza della comunità e la continuità della viabilità. La memoria delle vittime del 2009 impone un impegno costante nella prevenzione e nella gestione del territorio, affinché eventi simili non si ripetano. La complessità dell’ambiente montano, con la sua intrinseca dinamicità, esige un approccio multidisciplinare, che integri competenze ingegneristiche, geologiche, ambientali e sociali. La resilienza del territorio e la sicurezza dei suoi abitanti devono essere priorità assolute.