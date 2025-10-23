Frana sulla 51 Di Alemagna: traffico deviato e aggiornamenti in tempo reale

Un evento franoso ha temporaneamente interessato la strada statale 51 “Di Alemagna”, precisamente al chilometro 95 in prossimità di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno.

L’emergenza, innescata da intense e persistenti precipitazioni che hanno saturato il terreno, ha reso necessario l’intervento immediato delle autorità e delle squadre specializzate di Anas.

La chiusura del tratto stradale, disposta a scopo precauzionale per garantire la massima sicurezza di automobilisti e residenti, implica la deviazione del traffico su percorsi alternativi temporanei.

L’operazione di messa in sicurezza e la valutazione dei danni alla sede stradale sono attualmente in corso, coinvolgendo ingegneri, geologi e tecnici qualificati.

Si tratta di un’area particolarmente esposta a fenomeni di instabilità idrogeologica, accentuati dai cambiamenti climatici e dalle caratteristiche geologiche del territorio alpino.

Anas, gestore infrastrutturale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ribadisce con forza l’importanza di una guida responsabile e attenta.

La campagna “Guida e Basta!”, un monito costante contro le distrazioni, l’uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida, è un impegno continuo per promuovere una cultura della sicurezza stradale.

La prevenzione e la concentrazione sono fondamentali per evitare incidenti e preservare vite umane.

Per rimanere costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione del traffico, Anas invita gli utenti a utilizzare l’applicazione mobile “VAI”, un valido strumento disponibile gratuitamente su App Store e Play Store che fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, gli incidenti e le deviazioni.

Il servizio clienti di Anas, attivo al numero verde gratuito 800.841.148, è a disposizione per fornire assistenza e informazioni dettagliate.

La tempestività di questi aggiornamenti è cruciale per consentire agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti in modo consapevole e sicuro, soprattutto in contesti caratterizzati da eventi meteorologici avversi e potenziali rischi per la mobilità.