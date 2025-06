Frana sulla Croda Marcora: allarme per i versanti dolomitici.

Un movimento franoso di notevoli proporzioni ha interessato il versante meridionale della Croda Marcora, sentinella rocciosa del gruppo del Sorapiss, scatenando una coltre di detriti e polvere che si è imposta all’attenzione di chi abitava o transitava in prossimità della statale 51 di Alemagna, fino a Cortina d’Ampezzo, e di San Vito di Cadore. La Regione Veneto ha attivato i soccorsi, concentrando le operazioni di verifica dei danni e di ricerca di eventuali persone coinvolte, con particolare attenzione alla potenziale presenza di escursionisti.L’evento, verificatosi in un contesto meteorologico di recente intensità, segue un forte temporale che aveva precedentemente investito l’area delle Dolomiti ampezzane. La Croda Marcora, con la sua imponente altitudine di 3.154 metri, rappresenta una sfida per la geomorfologia e l’idrogeologia del territorio. La frana, apparentemente originata da una porzione di parete rocciosa situata a circa metà della sua elevazione, solleva interrogativi sulle dinamiche di instabilità che governano questi ambienti alpini.La natura stessa del movimento franoso – che implica il distacco di una massa considerevole di roccia e detriti – suggerisce una potenziale complessità dei fattori scatenanti. Questi possono includere l’azione erosiva prolungata delle acque meteoriche, l’alterazione delle rocce a causa di processi chimici e fisici, l’infiltrazione di acqua che riduce la coesione dei materiali, e l’azione combinata di questi elementi, esacerbata dagli eventi atmosferici recenti.La frana non è solo un evento drammatico ma anche un campanello d’allarme sullo stato di salute dei versanti montani, sempre più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, unita alla progressiva alterazione dei cicli idrologici, mette a dura prova la stabilità naturale di questi ambienti.La risposta immediata delle squadre di soccorso è cruciale, ma a lungo termine è necessario un approccio integrato che preveda un monitoraggio costante dei versanti, una valutazione accurata dei rischi, e la realizzazione di interventi di mitigazione delle frane. Questo implica la creazione di sistemi di allerta precoce, la messa in sicurezza delle aree a rischio, e la promozione di pratiche di gestione del territorio sostenibili, in grado di preservare la bellezza e la sicurezza delle Dolomiti ampezzane, un patrimonio naturale di inestimabile valore. L’evento di oggi richiede un’analisi approfondita, al fine di comprendere appieno le cause e le dinamiche coinvolte, e di definire strategie di prevenzione più efficaci per il futuro.