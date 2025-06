Gas Refrigerante: Scoperto Traffico Illecito da Cinese in Italia

Un’operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha interrotto un sofisticato tentativo di elusione delle normative ambientali europee, smascherando un traffico illecito di gas refrigerante di origine cinese. L’intervento, consumatosi in un’area di sosta autostradale a Roncade, ha portato al sequestro di un Tir polacco carico di 13,6 tonnellate di gas refrigerante, equivalenti a 1.360 bombole, un quantitativo significativo che solleva interrogativi sulla portata dell’attività criminale.L’accusa principale ruota attorno alla violazione del Regolamento Europeo 517/2014, un atto legislativo cruciale volto a mitigare l’impatto dei gas fluorurati (HFC) sul riscaldamento globale. Questi gas, riconosciuti come potenti gas serra con un elevato potenziale di riscaldamento globale, sono soggetti a restrizioni stringenti dal 1° gennaio dell’anno precedente, limitandone l’utilizzo in forma pura. La loro persistenza nell’atmosfera e la loro capacità di intrappolare il calore solare contribuiscono in modo significativo al cambiamento climatico, rendendo imperativo il controllo del loro commercio e dell’utilizzo.La documentazione presentata dal conducente del Tir, apparentemente regolare, mirava a giustificare il transito del carico attraverso il territorio comunitario, con destinazione il porto francese di Dunkerque. Da lì, si presumeva, la merce avrebbe dovuto proseguire via mare verso gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, un’attenta analisi da parte dei finanzieri trevigiani ha rivelato gravi incongruenze. Sebbene il Tir avesse effettivamente lasciato un deposito doganale slovacco, la sua destinazione reale non era Dunkerque, bensì una località nel salernitano, confermata dalla presenza dell’indirizzo memorizzato nel sistema di navigazione satellitare del veicolo.Questa divergenza ha immediatamente sollevato sospetti, indicando un tentativo di introdurre il gas nel territorio nazionale in modo illecito, aggirando le normative ambientali europee e le relative accise. Il sequestro penale d’urgenza, convalidato dalla Procura della Repubblica di Treviso, è un chiaro segnale dell’impegno delle autorità nella lotta al traffico illegale di sostanze dannose per l’ambiente.L’operazione non si limita a un semplice sequestro di merce; essa rappresenta un’indagine più ampia volta a identificare i responsabili di questa attività criminale, che si configura come traffico di contrabbando e potenzialmente come associazione a delinquere. Il valore stimato del gas, se immesso illegalmente nel mercato, si aggira intorno a un milione di euro, sottolineando il notevole profitto che i trafficanti speravano di realizzare a scapito dell’ambiente e della legalità. L’episodio evidenzia la necessità di un controllo sempre più rigoroso delle filiere commerciali, con particolare attenzione ai gas refrigeranti, e la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate per eludere i controlli, richiedendo un costante aggiornamento delle competenze e delle risorse operative delle forze dell’ordine. L’accaduto sollecita inoltre una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per contrastare efficacemente il commercio illegale di sostanze dannose per l’ambiente, un problema transnazionale che richiede un approccio coordinato e condiviso.