Giro del Veneto: Omaggio ai Carabinieri, un tributo sentito e partecipato.

Redazione Aosta

Il Giro del Veneto, competizione ciclistica di prestigio, ha voluto onorare la memoria dei tre Carabinieri caduti nell’efferimata tragedia di Castel d’Azzano, un evento che ha colpito profondamente la comunità veneta e l’intera nazione.
La manifestazione, intrinsecamente legata al territorio e alle sue radici storiche, ha voluto rendere omaggio a coloro che dedicano la loro vita alla tutela dell’ordine e alla sicurezza pubblica, un pilastro fondamentale per la possibilità stessa di eventi sportivi e iniziative culturali.
La cerimonia commemorativa, intensa e solenne, si è svolta in due momenti chiave: alla partenza, a Vicenza, e al traguardo, a Verona, con un minuto di silenzio che ha sospeso il brusio dell’attesa e concentrato l’attenzione su un pensiero comune di dolore e rispetto.

Sul palco delle celebrazioni, affianco al vincitore, Isaac Del Toro, accompagnato dai rispettivi piazzati Pavel Sivakov e Jonas Abrahamsen, erano presenti il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e il presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, figure istituzionali che hanno sottolineato l’importanza di un tributo sentito e partecipato.
L’intervento di Roberto Pella ha aggiunto una profondità significativa alla commemorazione.

Ha superato la semplice constatazione della vicinanza geografica della tragedia, evidenziando il debito che lo sport, e in particolare il ciclismo, ha nei confronti delle Forze dell’Ordine.
La sicurezza che permette lo svolgimento di eventi come il Giro del Veneto non è un dato scontato, ma il risultato diretto dell’imEs

