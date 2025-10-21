Grewapp: il citizen science per proteggere le zone umide adriatiche

Grewapp: un ponte digitale per la resilienza degli ecosistemi umidi adriatici.

Un nuovo strumento di citizen science è ora disponibile per dispositivi mobili: Grewapp, un’applicazione progettata per attivare una rete partecipativa di cittadini, studenti, visitatori e attori locali nella salvaguardia e nella comprensione approfondita degli ambienti umidi che costeggiano le coste italiana e croata.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto Grew (Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region), un’iniziativa transfrontaliera finanziata dal programma Interreg Italy-Croatia 2021-2027 e coordinata dall’Università Iuav di Venezia, con il Patto territoriale Nord Barese Ofantino che ne ha curato la realizzazione tecnica.

Grewapp non è semplicemente un’applicazione, ma un vero e proprio ecosistema digitale che promuove la collaborazione tra scienza e società.

Il concetto di citizen science, alla sua base, si traduce nella possibilità concreta per i cittadini di partecipare attivamente al processo di scoperta scientifica, contribuendo alla raccolta, all’analisi e all’interpretazione di dati ambientali cruciali.

Questo approccio partecipativo non solo arricchisce la quantità di dati disponibili, ma rafforza anche la consapevolezza e il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente.

L’applicazione offre un’esperienza immersiva nelle otto aree pilota del progetto Grew, distribuite lungo il bacino adriatico, dalla laguna nord di Venezia fino alle zone umide croate.

Mappe interattive, percorsi tematici, punti di interesse geolocalizzati, schede informative dettagliate e contenuti multimediali (immagini, video, audio) permettono di esplorare la ricchezza biologica e la vulnerabilità di questi ambienti.

Oltre alla componente informativa, Grewapp integra una potente funzionalità di segnalazione: gli utenti possono documentare osservazioni dirette, segnalare eventi anomali (presenza di specie invasive, episodi di inquinamento, fenomeni meteorologici estremi) e condividere dati ambientali rilevanti, creando una rete di monitoraggio partecipata.

L’obiettivo primario di Grewapp è quello di supportare la gestione sostenibile di questi ecosistemi fragili, particolarmente esposti agli impatti del cambiamento climatico.

Le informazioni raccolte dagli utenti, integrate con i dati provenienti da monitoraggi scientifici tradizionali, contribuiranno a migliorare la comprensione dei processi in atto, a sviluppare strategie di adattamento e mitigazione più efficaci e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare la biodiversità e la resilienza di queste aree vitali.

In questo modo, Grewapp si configura come uno strumento chiave per la costruzione di un futuro più sostenibile per l’Adriatico.