Himalaya, scomparsi due alpinisti italiani: corsa contro il tempo.

La sfida dell’Himalaya si è trasformata in una drammatica attesa per due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, coinvolti in una spedizione sul Monte Panbari (6.887 metri), una cima imponente e inesplorata dell’Himalaya nepalese.

La loro scomparsa, a seguito di un’improvvisa e violenta ondata di maltempo, ha scatenato un’urgente operazione di soccorso, testimoniando la fragilità umana di fronte alla potenza implacabile della natura.

Le difficoltà incontrate dai due alpinisti sono intrinsecamente legate alla complessa geografia e al clima imprevedibile di questa regione.

Il ciclone Montha, originatosi nel Golfo del Bengala, ha riversato sull’area quantitativi eccezionali di precipitazioni, trasformando la montagna in un ambiente ostile, con accumuli di neve che hanno reso impraticabile il Campo 1, l’ultima posizione nota dei due connazionali.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente difficoltà per gli escursionisti e gli alpinisti in Nepal.

La regione, custode di otto delle dieci vette più alte del mondo, attrae ogni anno centinaia di appassionati, desiderosi di sfidare i propri limiti.

Tuttavia, le finestre temporali favorevoli sono sempre più rare e rischiose, con un aumento preoccupante di incidenti mortali.

Negli ultimi giorni, la montagna ha reclamato le vite di almeno tre alpinisti provenienti da Francia, Corea del Sud e Australia, evidenziando la pericolosità intrinseca di questa disciplina.

L’allarme è stato lanciato dal capo spedizione, Valter Pellino, il quale, a causa di un malore, è rimasto al campo base.

La Farnesina ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, mobilitando elicotteri che hanno effettuato numerosi sorvoli nella zona, seppur con visibilità drasticamente compromessa dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il Consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi e la Farnesina, sta monitorando la situazione in tempo reale, fornendo costante supporto e informazioni ai familiari dei due alpinisti.

La sfida ora è duplice: la ricerca incessante di Farronato e Caputo, ostacolata dalle condizioni atmosferiche proibitive, e la necessità di ripensare le strategie di sicurezza e le procedure di gestione del rischio per gli alpinisti che scelgono di affrontare l’Himalaya, un gigante che, con la sua bellezza mozzafiato, cela anche una profonda e insidiosa pericolosità.

La comunità alpinistica internazionale, e in particolare quella italiana, guarda con apprensione e speranza, confidando in un rapido e positivo esito di questa delicata operazione di salvataggio.