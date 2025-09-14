Incendio a Cadoneghe: cinque persone coinvolte, bimbo ustionato

Un episodio drammatico ha scosso la quiete di Cadoneghe (Padova) nel tardo pomeriggio di oggi.

Un incendio, presumibilmente originato da un malfunzionamento della caldaia installata sul terrazzo di un’abitazione al terzo piano di un condominio in piazzale Castagnara, ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi.

La situazione si è presentata particolarmente delicata, con la necessità di evacuare rapidamente l’appartamento e garantire l’assistenza immediata a cinque persone: due adulti e tre minori, tra cui un bambino di due anni che ha riportato ustioni lievi.

Il tempestivo intervento del personale del Suem 118 ha permesso il trasporto di tutti e cinque i coinvolti in strutture ospedaliere per valutazioni cliniche più approfondite e trattamenti specialistici.

La priorità, in questa fase, è garantire la completa stabilizzazione delle loro condizioni di salute.

Le fiamme, inizialmente contenute, hanno richiesto l’impiego di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Padova, coadiuvata dall’autoscala, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio.

L’autoscala ha permesso di accedere al terrazzo e di agevolare le operazioni di spegnimento e di valutazione strutturale dell’abitazione.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto a verificare la stabilità dell’edificio e a prevenire il propagarsi delle fiamme ad altre unità immobiliari del condominio.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi, focalizzandosi in particolare sulle possibili disfunzioni tecniche della caldaia e sulle modalità di installazione e manutenzione dell’impianto.

L’analisi dei residui incendiari e la testimonianza dei presenti potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

I Carabinieri sono presenti sul luogo per garantire la sicurezza della zona, gestire il flusso di persone e assistere le vittime.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la sequenza degli eventi e determinare eventuali responsabilità.

L’episodio riapre il dibattito sull’importanza della manutenzione periodica degli impianti di riscaldamento e sulla necessità di adeguati sistemi di sicurezza per prevenire incendi domestici, in particolare in presenza di bambini.