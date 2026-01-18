Incendio a Resana: devastato complesso sportivo, indagini in corso.

Nella quiete notturna di Resana, nel cuore del Trevigiano, un improvviso e violento incendio ha devastato un complesso destinato all’attività sportiva e ricreativa, scuotendo la comunità locale.

L’incendio, divampato intorno alle prime ore del mattino, ha rapidamente inghiottito una porzione dedicata alla ristorazione, per poi estendersi in maniera inarrestabile alle strutture adiacenti, configurando un quadro di grave emergenza.

L’allarme è stato prontamente attivato, mobilitando un dispositivo di soccorso articolato e rapido.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Castelfranco Veneto, Asolo e Cittadella, si sono precipitate sul luogo dell’evento, affrontando condizioni di visibilità ridotta e un’intensità delle fiamme considerevole.

La loro azione si è rivelata cruciale nel contenere la propagazione del rogo, evitando che si estendesse al ristorante, una struttura di notevole valore storico e culturale per la zona.

L’intervento dei soccorritori del 118 è stato tempestivo e professionale.

Un individuo è stato soccorso a causa di una lieve intossicazione da fumo, ricevendo le prime cure sul posto prima del trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

La presenza dei carabinieri di Montebelluna ha garantito la sicurezza della zona, regolando il flusso dei curiosi e coordinando le operazioni di soccorso.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine.

Gli investigatori stanno analizzando attentamente i fattori che potrebbero aver innescato il disastro, considerando ipotesi che vanno da un malfunzionamento di impianti elettrici a possibili cause accidentali o dolose.

La ricostruzione degli eventi si avvarà di testimonianze, analisi di perizie tecniche e verifica della documentazione relativa alla sicurezza della struttura.

Questo tragico episodio solleva interrogativi importanti sulla prevenzione incendi in strutture sportive e ricreative, sottolineando la necessità di rigorosi controlli, manutenzione regolare degli impianti e formazione del personale in materia di sicurezza.

L’evento ha inoltre evidenziato l’importanza di una risposta coordinata e rapida da parte delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del personale sanitario, uniti nell’impegno di proteggere la comunità e minimizzare i danni.

La ricostruzione del complesso richiederà tempo e risorse, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la resilienza della comunità di Resana e per implementare misure di sicurezza ancora più efficaci per il futuro.

L’episodio ha lasciato un segno profondo nella collettività, generando cordoglio e spirito di solidarietà.