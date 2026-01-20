Incendio a Verona: due feriti gravi, sigaretta mal spenta la causa.

Una tragica notte ha scosso il quartiere San Michele di Verona, dove un incendio di vaste proporzioni si è propagato in un edificio residenziale, lasciando due persone in prognosi riservata in ospedale e generando un’ondata di sgomento nella comunità.

L’evento, verificatosi nelle prime ore del mattino, ha richiesto l’intervento massiccio dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale e dalle Volanti della Questura, prontamente mobilitate per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa scatenante del rogo pare essere riconducibile a una negligenza individuale: una sigaretta mal spenta, dimenticata incustodita, ha innescato una catena di eventi che ha rapidamente trasformato un appartamento in un inferno di fiamme e fumo.

La rapida diffusione dell’incendio, favorita probabilmente da materiali infiammabili presenti nell’abitazione e dalla presenza di correnti d’aria, ha reso l’evacuazione particolarmente difficoltosa, mettendo a rischio l’incolumità degli occupanti.

Oltre ai due feriti gravi, trasportati d’urgenza in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo, un ulteriore residente ha necessitato di cure mediche sul posto, prestate tempestivamente dal personale del Suem 118, dimostrando l’efficacia del sistema di soccorso territoriale.

I Vigili del Fuoco, con un intervento risolutivo, hanno domato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ad altre unità abitative del condominio.

L’appartamento originario dell’incendio è stato posto sotto sequestro a disposizione degli inquirenti, i quali avvieranno accertamenti tecnici per determinare con precisione le dinamiche dell’evento e valutare eventuali responsabilità.

Nonostante la gravità dell’accaduto, i primi sopralluoghi dei tecnici hanno confermato che il resto dell’edificio è strutturalmente sicuro e può essere dichiarato nuovamente abitabile, sebbene necessiti di pulizia e disinfezione a causa della forte contaminazione da fumo.

L’episodio riapre un dibattito cruciale sulla prevenzione degli incendi domestici, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti responsabili, soprattutto in relazione all’uso del tabacco, e di verificare regolarmente il corretto funzionamento dei sistemi di allarme e spegnimento.

La tragedia di Verona serve da monito per una maggiore sensibilizzazione alla sicurezza antincendio, un tema che riguarda l’intera collettività.