Incendio Devasta Club Sportivo a Resana: Indagini in Corso

Nella notte, a Resana, nel cuore del Trevigiano, un violento incendio ha devastato un club sportivo, trasformando la quiete notturna in un drammatico spettacolo di fiamme e disperazione.

L’evento, verificatosi intorno alle 4:15, ha richiesto l’intervento coordinato di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Castelfranco Veneto, Asolo e Cittadella, in un’operazione complessa e tempestiva.

L’incendio, di origine ancora da accertare, ha inizialmente preso di mira un’area destinata alla ristorazione all’interno del complesso sportivo, una zona densa di materiali infiammabili.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate testimonia l’intensità del rogo e la sua potenziale pericolosità.

In pochi istanti, l’incendio si è esteso oltre i confini della struttura principale, coinvolgendo anche i casolari adiacenti, creando un fronte di fuoco ampio e difficile da controllare.

La priorità immediata delle squadre intervenute è stata quella di contenere l’incendio, impedendogli di raggiungere il ristorante, una struttura ancora più ampia e vulnerabile, che avrebbe potuto amplificare drasticamente le conseguenze della tragedia.

L’operazione, eseguita in condizioni di scarsa visibilità e con l’aggravante della propagazione rapida delle fiamme, ha richiesto un notevole sforzo e una perfetta coordinazione tra i soccorritori.

Oltre ai Vigili del Fuoco, prontamente allertati, sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato soccorso a una persona, lievemente intossicata dai fumi tossici sprigionati dall’incendio.

I Carabinieri di Montebelluna hanno provveduto a garantire la sicurezza della zona, a gestire il traffico e a effettuare i primi accertamenti per stabilire le cause del rogo.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli impianti sportivi e sull’importanza di rigorosi controlli antincendio, soprattutto in strutture che, come questa, combinano attività sportive e aree di ristorazione.

La velocità di propagazione dell’incendio suggerisce, inoltre, una possibile carenza di sistemi di rilevamento precoce e di adeguata protezione passiva.

Le indagini, ora in corso, si concentreranno sull’individuazione della causa scatenante dell’incendio e sulla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza.

La comunità di Resana, profondamente scossa da questa tragica vicenda, attende con ansia di conoscere la verità e di poter ricostruire il club sportivo, un punto di riferimento importante per la vita sociale e sportiva del territorio.

La ricostruzione non sarà solo materiale, ma anche di fiducia e senso di comunità.