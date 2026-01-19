Incendio sull’A4: furgone distrutto, miracolo per i passeggeri.

Alle prime luci dell’alba, un incendio ha drammaticamente interrotto la fluidità del traffico sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Grisignano di Zocco e Venezia.

L’evento, verificatosi attorno alle 6:30, ha visto un furgone incenerito in un rapido e violento sviluppo di fiamme, sollevando preoccupazioni immediate per l’incolumità dei suoi occupanti e creando un notevole disagio per gli altri utenti della strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del furgone, seppur con una prontezza di riflessi encomiabile, aveva rilevato i primi segnali di pericolo: un inusuale spirale di fumo che si levava dal volante.

In pochi istanti, la situazione è degenerata, con il cruscotto che è stato inghiottito dalle fiamme, alimentate presumibilmente da un cortocircuito o da un difetto strutturale che ha innescato una reazione a catena incontrollabile.

A bordo del furgone, in quel momento, si trovavano tre persone.

L’intervento immediato del conducente, che ha reagito con tempismo cruciale, ha permesso loro di arrestare il veicolo in una vicina area di sosta e di evacuare in sicurezza prima che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando così potenziali conseguenze ben più gravi.

La loro rapida discesa dal furgone è stata determinante per scongiurare feriti.

La gravità della situazione ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato.

I Vigili del Fuoco di Vicenza, allertati immediatamente, si sono mobilitati con due mezzi e un team di cinque operatori altamente specializzati.

L’operazione di spegnimento, resa complessa dall’intensità del rogo e dalla velocità di propagazione delle fiamme, ha richiesto circa due ore per essere portata a termine con successo.

L’utilizzo di schiuma filmante, un agente estinguente particolarmente efficace contro incendi di origine elettrica e di difficile accesso, si è rivelato fondamentale per domare il rogo e prevenire il rischio di riaccensioni.

L’episodio solleva importanti riflessioni sulla sicurezza dei veicoli e sulla necessità di una manutenzione scrupolosa, soprattutto in relazione agli impianti elettrici.

La rapida escalation dell’incendio evidenzia, inoltre, l’importanza di una prontezza di riflessi e di una conoscenza delle procedure di emergenza da parte di chiunque sia alla guida di un veicolo.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le cause precise dell’incendio e per escludere eventuali fattori esterni che potrebbero aver contribuito allo scoppio.

L’evento ha causato disagi al traffico, che è stato temporaneamente deviato, e ha lasciato un segno di paura e preoccupazione tra gli automobilisti che hanno assistito alla drammatica scena.