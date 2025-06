Incendio sull’A4: traffico bloccato tra Portogruaro e San Stino

Un drammatico incendio ha paralizzato la carreggiata autostradale A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Venezia e Trieste. L’evento, verificatosi intorno alle 8:30, ha coinvolto un autoarticolato carico di pellet, generando una situazione di grave emergenza e comportando l’immediata attivazione di un complesso dispositivo di soccorso.La dinamica dell’incendio sembra essere innescata da un guasto al pneumatico sinistro del veicolo pesante. Una pattuglia della polizia stradale, impegnata in attività di controllo, ha rilevato le prime fiamme e ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco e la concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico. La rapidità di questa risposta iniziale ha permesso di mettere in atto una strategia operativa mirata a limitare i danni e garantire la sicurezza dei presenti.L’intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati da squadre provenienti da Mestre, Portogruaro e San Donà, è stato cruciale per domare le fiamme e isolare l’autoarticolato. L’operazione più delicata e complessa è stata quella di staccare il rimorchio, gravato da una notevole quantità di pellet, dalla motrice, minimizzando così il rischio di propagazione dell’incendio. Fortunatamente, l’autista del camion ha riportato solo lievi conseguenze.La chiusura del tratto autostradale Portogruaro-San Stino, insieme all’impossibilità di accesso all’A4 in direzione Venezia per chi proveniva dalla A28, si è resa necessaria per consentire le operazioni di smassamento del pellet e la successiva bonifica della carreggiata. Questi interventi, notoriamente laboriosi e dispendiosi in termini di tempo, richiedono l’impiego di attrezzature specifiche e personale specializzato.Per decongestionare il traffico e deviare il flusso veicolare, Autostrade Alto Adriatico ha implementato un piano di gestione emergenziale, reindirizzando la circolazione sul bypass A28/A27 attraverso appositi pannelli a messaggio variabile. Si segnalano attualmente circa 4 chilometri di coda per i veicoli provenienti da Trieste.L’evento sottolinea la fragilità delle infrastrutture autostradali e l’importanza di una pronta e coordinata risposta in situazioni di emergenza. La gestione dell’incendio, la rimozione del carico e la successiva riapertura della carreggiata richiederanno un notevole sforzo logistico e umano, con potenziali ripercussioni sulla viabilità e sulla catena di approvvigionamento di pellet. Si consiglia agli automobilisti di pianificare attentamente il proprio percorso e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla concessionaria autostradale.