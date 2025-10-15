Inchiesta alla diga: sfruttamento, abusi e precarietà nel settore edile

L’inchiesta in corso, scaturita da un grave infortunio sul lavoro alla diga dell’Ingagna a Mongrando, nel Biellese, ha portato alla luce una complessa rete di abusi e irregolarità nel settore edile, con accuse che coinvolgono cinque individui.

Le indagini, condotte dalla Procura di Biella con il supporto della Guardia di Finanza, vertono su presunto sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni personali colpose aggravate dalla sistematica violazione delle normative in materia di sicurezza e un utilizzo diffuso di subappalti irregolari, configurando un quadro preoccupante di sfruttamento e precarietà.

L’inchiesta, iniziata a seguito del denunciato incidente, si è rapidamente ampliata, rivelando un sistema potenzialmente ramificato che coinvolge diverse regioni italiane.

Un’operazione ad ampio raggio, coordinata dalla Procura, ha visto il coinvolgimento di circa sessanta militari della Guardia di Finanza, che hanno eseguito diciannove perquisizioni in abitazioni, sedi aziendali e cantieri edili dislocati in Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria.

L’obiettivo era quello di raccogliere ulteriori elementi probatori e ricostruire le dinamiche che hanno portato all’infortunio e, più in generale, all’ipotizzato sistema di sfruttamento.

Le accuse mosse nei confronti degli indagati delineano un quadro di gravi irregolarità, che vanno oltre la semplice violazione delle norme sulla sicurezza.

Il presunto caporalato, inteso come intermediazione illecita di manodopera, è al centro dell’indagine, con l’ipotesi che i lavoratori fossero reclutati e impiegati in condizioni di forte vulnerabilità, spesso privi di contratti regolari, con salari al di sotto delle retribuzioni minime legali e privi di adeguate protezioni sul luogo di lavoro.

L’utilizzo di subappalti irregolari, spesso innescato dalla volontà di ridurre i costi e aggirare le normative sul lavoro, ha contribuito ad alimentare un mercato nero della manodopera, esacerbando il rischio di infortuni e la precarietà lavorativa.

La complessità delle dinamiche investigative richiede un’analisi approfondita delle relazioni tra le aziende coinvolte, delle pratiche di intermediazione del lavoro e delle responsabilità in capo a ciascun soggetto.

L’inchiesta, ancora in corso, rappresenta un campanello d’allarme sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel settore edile, un comparto spesso caratterizzato da alta competizione e da una forte pressione sui costi.

L’azione della Procura e della Guardia di Finanza mira a tutelare i diritti dei lavoratori, a reprimere i comportamenti illegali e a promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e dignitoso, contrastando un sistema che alimenta la criminalità organizzata e penalizza l’economia legale.

La vicenda dell’Ingagna, purtroppo, non è un caso isolato, ma simboleggia una piaga sociale che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e di tutta la collettività.