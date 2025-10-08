Incidente a Taglio di Po: motociclista salvato da poliziotti e passante

Nella mattinata odierna, un evento drammatico ha scosso la tranquilla comunità di Taglio di Po (Rovigo), trasformando un percorso ordinario in un’emergenza che ha richiesto un intervento rapido e coordinato.

Un motociclista, la cui identità non è stata divulgata, ha perso il controllo del suo veicolo sulla strada provinciale 46, all’altezza del cruciale incrocio con via Negossa, finendo in modo rovinoso in un canale adiacente, completamente colmo d’acqua.

La rapidità di riflessi e la prontezza d’azione di due figure istituzionali, il dirigente del Commissariato di Adria, Enrico Nardone, e il sovrintendente Mauro Biolcati, in servizio di perlustrazione nella zona, si sono rivelate decisive.

I due agenti, testimoni diretti dell’incidente, hanno immediatamente attivato la sequenza di intervento prevista in simili circostanze.

La scena che si è presentata era critica: il motociclista, immobile in posizione prona, era sommerso dall’acqua e appariva privo di sensi, senza respiro.

La situazione, potenzialmente letale, ha spinto i poliziotti a un’azione immediata e coraggiosa.

Un’inaspettata alleata in questo momento di emergenza si è rivelata una passante, la cui collaborazione ha contribuito in maniera significativa al soccorso.

Insieme, i tre hanno estratto l’uomo dal canale, provvedendo a stabilizzarlo e a posizionarlo in sicurezza.

L’intervento non si è fermato alla semplice estrazione.

I poliziotti e la passante hanno tempestivamente intrapreso le manovre di primo soccorso, un intervento cruciale che ha innescato una risposta fisiologica salvifica.

Inaspettatamente, l’uomo ha ripreso a respirare, espellendo l’acqua precedentemente ingerita, un segno tangibile della sua lotta per la vita.

La gravità dell’evento ha immediatamente richiesto l’intervento di ulteriori risorse.

Sul posto sono prontamente giunti il personale specializzato del Sistema di Emergenza Medica (Suem), un elicottero dell’aria, fondamentale per il trasporto urgente del paziente, e i vigili del fuoco, pronti a fornire supporto logistico e a garantire la sicurezza della zona.

La decisione di trasportare l’uomo con l’elicottero all’ospedale di Rovigo, un centro di riferimento per le emergenze, è stata dettata dalla necessità di garantire al paziente le cure specialistiche e l’assistenza medica più avanzate nel minor tempo possibile.

Contestualmente, i Carabinieri hanno avviato le operazioni di rilevamento del sinistro, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della formazione specifica ricevuta dalle forze dell’ordine e il valore inestimabile della collaborazione tra istituzioni e cittadini in situazioni di emergenza, un esempio lampante di come l’intervento tempestivo e coordinato possa fare la differenza tra la vita e la morte.