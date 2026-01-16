Incidente sul lavoro a Grisignano: operaio grave, indagini in corso.

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità industriale di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, questa mattina attorno alle ore 10:30.

La dinamica, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha visto coinvolto un operaio di 29 anni impiegato presso la ditta Bofrost.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in seguito all’impatto di un furgone contro un autocompattatore.

La sequenza degli eventi suggerisce che l’operaio, presumibilmente impegnato in attività di manutenzione o movimentazione materiali nelle immediate vicinanze della macchina, non abbia percepito l’avvicinarsi del veicolo in movimento, subendo un trauma da schiacciamento con conseguenze potenzialmente gravi.

La rapidità di risposta dei soccorsi è stata cruciale.

Le squadre del Servizio di Emergenza Sanitaria Avanzata (Suem), intervenute prontamente, hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici.

Il codice giallo indica una situazione di urgenza, ma non di pericolo immediato per la vita del paziente.

Oltre ai sanitari del Suem, sono intervenuti i tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), incaricati di effettuare un’ispezione approfondita del luogo dell’incidente al fine di accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Contemporaneamente, i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente, con particolare attenzione alla velocità del furgone, alle condizioni del manto stradale e alla visibilità del luogo.

L’evento solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando la necessità di una costante vigilanza e di una rigorosa applicazione delle misure preventive.

Si tratta di una riflessione non solo per l’azienda coinvolta, ma per l’intero settore industriale, per prevenire il ripetersi di simili tragedie.

L’incidente, oltre al trauma fisico subito dall’operaio, lascia un segno profondo nella comunità, riaccendendo l’attenzione sulle procedure di sicurezza e sulla necessità di proteggere la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.

L’analisi delle cause dovrà essere completa e trasparente, finalizzata a fornire raccomandazioni concrete per migliorare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, tutelando così il bene più prezioso: la vita delle persone.