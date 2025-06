Incidente sull’A4: code di 6 km tra San Donà e Cessalto

Alle prime ore del mattino, attorno alle 7:30, un complesso incidente stradale ha paralizzato il traffico sull’Autostrada A4, nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, precisamente al chilometro 427. La dinamica dell’evento, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, ha visto coinvolti tre veicoli di grandi dimensioni: due autocarri pesanti e un furgone commerciale.La gravità dell’impatto ha causato lesioni a due conducenti, entrambi ricoverati in strutture sanitarie per accertamenti e cure. Le loro condizioni non sono state immediatamente rese note, ma si è confermato che l’intervento dei soccorsi è stato tempestivo e cruciale.Autostrade Alto Adriatico, nel suo ruolo di gestore della rete autostradale, ha prontamente attivato il piano di emergenza, implementando una deviazione del flusso veicolare tramite l’utilizzo strategico di pannelli a messaggio variabile. La ri-instradamento del traffico, indirizzato sulla A27/A28 per i veicoli provenienti da Venezia, si è rivelato essenziale per mitigare la congestione e cercare di garantire una relativa fluidità del traffico, seppur in un contesto di notevole afflusso.La presenza di code, attualmente estese per circa sei chilometri, testimonia l’impatto significativo dell’incidente sulla mobilità autostradale. La lunghezza delle code è un indicatore della complessità dell’evento e del suo effetto a cascata sul sistema viario.Le operazioni di soccorso, che coinvolgono personale specializzato, veicoli di emergenza e forze dell’ordine, sono tuttora in corso e mirano a garantire la sicurezza del luogo dell’incidente, a rimuovere i veicoli incidentati e a predisporre il tratto autostradale per la successiva fase di ripristino. Una volta completate le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi, la corsia di sorpasso, attualmente interrotta, verrà riaperta, contribuendo così a una graduale normalizzazione della circolazione e al ripristino delle condizioni di viabilità ottimali. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione, di ridurre la velocità e di mantenere le distanze di sicurezza, anche dopo la riapertura della corsia di sorpasso, data la possibile presenza di rallentamenti dovuti all’elevato flusso di veicoli. Le autorità viarie consigliano inoltre di monitorare costantemente le informazioni sul traffico aggiornate attraverso i canali ufficiali.