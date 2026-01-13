Inseguimento choc a Vicenza: fuga rocambolesca e arresto

Nella notte, una rocambolesca fuga ha messo a dura prova le forze dell’ordine vicentine, culminando in un violento impatto e un arresto ad alta tensione.

Un veicolo di elevate prestazioni, immatricolato in Francia e presumibilmente utilizzato per attività illecite, è stato notato e segnalato alle volanti della Questura.

L’azione immediata degli agenti, volta a un controllo di routine, ha scatenato una reazione inaspettata: i passeggeri, quattro giovani tra i 21 e i 24 anni originari del Padovano, hanno accelerato in maniera sconsiderata, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità attraverso le vie urbane.

La dinamica della corsa, un mix di panico e sfida, ha visto la vettura sfrecciare a velocità estreme, ignorando semafori e mettendo a repentino rischio la sicurezza di pedoni e altri automobilisti.

L’inseguimento, estenuante per entrambi i soggetti coinvolti, ha preso una svolta drammatica al casello autostradale di Vicenza Est.

Nel tentativo disperato di oltrepassare la barriera di pagamento, l’auto ha urtato violentemente un furgone, causando ingenti danni materiali e un potenziale pericolo per l’autista del mezzo commerciale.

L’impatto ha impedito a prima vista l’azione dei malviventi, ma questi, con un’inaspettata rapidità, si sono dispersi, abbandonando il veicolo a forte velocità attraverso l’unica portiera ancora funzionante.

La loro intenzione era quella di sottrarsi all’arresto, rifugiandosi in un edificio abbandonato nelle vicinanze.

Tuttavia, la prontezza e la determinazione delle forze dell’ordine hanno permesso di rintracciare rapidamente i fuggitivi, culminando in un secondo, decisivo, intervento che ha portato all’arresto del quartetto.

Le accuse contestate spaziano dalla resistenza a pubblico ufficiale, all’interruzione di un servizio essenziale, fino al danneggiamento di proprietà altrui e, con particolare gravità, al possesso di oggetti atti allo scasso, suggerendo la preparazione di un’attività criminosa premeditata.

L’episodio solleva interrogativi sulla provenienza del veicolo immatricolato all’estero e sulle modalità con cui i giovani si sono procurati gli arnesi presumibilmente utilizzati per i furti, aprendo un’indagine più ampia volta a chiarire le dinamiche e le connessioni che hanno portato a questo rocambolesco inseguimento.