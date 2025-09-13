sabato 13 Settembre 2025
25.5 C
Venezia
Venezia Cronaca

Inseguimento e tragedia: agente gravemente ferito in provincia di Vicenza.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nella notte, un drammatico episodio ha scosso la provincia di Vicenza, culminando in un inseguimento che ha coinvolto la Polizia Stradale e sollevando interrogativi sulla dinamica di un incidente con ferito grave.
L’evento, iniziato con un investimento a un posto di blocco a Grisignano di Zocco, si è evoluto in una rocambolesca fuga che ha portato a un’intercettazione a Spinea, in provincia di Venezia.

La sequenza degli eventi è complessa e ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

Inizialmente, la Polizia Stradale di Padova era stata allertata per la localizzazione di un veicolo risultato provento di furto a Milano.

La pattuglia, operando con la massima prudenza lungo l’autostrada A4, in condizioni di traffico ridotto e utilizzando la corsia di emergenza, ha individuato il veicolo sospetto in prossimità dell’area di servizio Tesina.
A un primo controllo visivo, l’auto sembrava disabitata.
Tuttavia, in un attimo, un individuo è salito a bordo e ha improvvisamente accelerato, innescando una reazione immediata da parte della pattuglia.
Nel tentativo di bloccare il veicolo e l’uomo, il capo pattuglia è stato tragicamente investito.
L’impatto è stato violento, catapultando l’agente a terra e trascinandolo per diversi metri, causando lesioni gravi e traumi multipli.
L’agente è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

La sua condizione attuale è monitorata attentamente.

Parallelamente, l’uomo alla guida del veicolo ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga, perdendosi rapidamente in un intricato sistema di campi circostanti.
Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato un’ampia operazione di ricerca, impiegando risorse umane e mezzi aerei, ma finora senza esito.

Il veicolo coinvolto è stato sequestrato a disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire accertamenti tecnici che possano chiarire ogni aspetto della vicenda.
L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla potenziale pericolosità di situazioni di inseguimento stradale e sulla necessità di protocolli di sicurezza rigorosi per proteggere gli agenti impegnati nel servizio di controllo del territorio.
Le indagini in corso mirano a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, identificare l’autore della fuga e accertare eventuali responsabilità penali.
Il caso è particolarmente delicato data la gravità delle lesioni riportate dall’agente e la necessità di garantire la sua pronta guarigione, pur ricostruendo le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

