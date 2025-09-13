Inseguimento e tragedia: agente gravemente ferito in provincia di Vicenza.

Nella notte, un drammatico episodio ha scosso la provincia di Vicenza, culminando in un inseguimento che ha coinvolto la Polizia Stradale e sollevando interrogativi sulla dinamica di un incidente con ferito grave.

L’evento, iniziato con un investimento a un posto di blocco a Grisignano di Zocco, si è evoluto in una rocambolesca fuga che ha portato a un’intercettazione a Spinea, in provincia di Venezia.

La sequenza degli eventi è complessa e ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

Inizialmente, la Polizia Stradale di Padova era stata allertata per la localizzazione di un veicolo risultato provento di furto a Milano.

La pattuglia, operando con la massima prudenza lungo l’autostrada A4, in condizioni di traffico ridotto e utilizzando la corsia di emergenza, ha individuato il veicolo sospetto in prossimità dell’area di servizio Tesina.

A un primo controllo visivo, l’auto sembrava disabitata.

Tuttavia, in un attimo, un individuo è salito a bordo e ha improvvisamente accelerato, innescando una reazione immediata da parte della pattuglia.

Nel tentativo di bloccare il veicolo e l’uomo, il capo pattuglia è stato tragicamente investito.

L’impatto è stato violento, catapultando l’agente a terra e trascinandolo per diversi metri, causando lesioni gravi e traumi multipli.

L’agente è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

La sua condizione attuale è monitorata attentamente.

Parallelamente, l’uomo alla guida del veicolo ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga, perdendosi rapidamente in un intricato sistema di campi circostanti.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato un’ampia operazione di ricerca, impiegando risorse umane e mezzi aerei, ma finora senza esito.

Il veicolo coinvolto è stato sequestrato a disposizione dell’autorità giudiziaria per consentire accertamenti tecnici che possano chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla potenziale pericolosità di situazioni di inseguimento stradale e sulla necessità di protocolli di sicurezza rigorosi per proteggere gli agenti impegnati nel servizio di controllo del territorio.

Le indagini in corso mirano a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, identificare l’autore della fuga e accertare eventuali responsabilità penali.

Il caso è particolarmente delicato data la gravità delle lesioni riportate dall’agente e la necessità di garantire la sua pronta guarigione, pur ricostruendo le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.