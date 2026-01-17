Intimidazione a Zocco, ex capo pool Unabomber: atto mirato e inquietante.

L’episodio che ha colpito Fabio Zocco, veterano della Polizia di Stato con una carriera costellata di delicate inchieste, si presenta come un atto di intimidazione preoccupante, ben al di là di un mero atto vandalico.

L’ex capo del pool investigativo che si occupò delle indagini riguardanti l’Unabomber, si è trovato giovedì mattina di fronte a un’auto – una Opel Astra – gravemente danneggiata nel parcheggio del cimitero di Maniago, dove aveva partecipato ai funerali della madre di un collega.

L’azione, calibrata con precisione, ha lasciato inalterate le altre vetture presenti, sottolineando l’intento specifico e mirato nei confronti di Zocco.

I danni, estesi alle fiancate, alle gomme e al cofano contaminato dall’olio dei freni, indicano una preparazione e una volontà di infliggere un messaggio chiaro: un avvertimento.

“È evidente che si tratta di un atto diretto a me, non di vandalismo”, ha dichiarato Zocco, prontamente recatosi a denunciare l’accaduto presso la locale stazione dei Carabinieri.

L’appello a potenziali testimoni è un tentativo di ricostruire la sequenza degli eventi e individuare chi possa aver pianificato e realizzato l’atto intimidatorio.

Gli inquirenti stanno ora esaminando diverse ipotesi, inclusa quella di uno stalker o di un individuo che abbia monitorato gli spostamenti dell’ex poliziotto, sapendo della sua presenza in Friuli.

La gravità della situazione è amplificata dal curriculum professionale di Zocco.

La sua carriera trentaseienne è stata dedicata a inchieste di rilevanza nazionale, un percorso che lo ha portato ad affrontare situazioni complesse e ad interagire con figure criminali di alto profilo.

Dalle indagini relative al delitto Biagi, un caso che ha scosso profondamente il mondo del lavoro, alle operazioni volte a smantellare la pericolosa banda Maniero e al clan dei Mestrini, Zocco si è trovato spesso a confrontarsi con la criminalità organizzata.

Pur escludendo un legame diretto con le inchieste mediaticamente più eclatanti, l’ex commissario avverte la necessità di comprendere le motivazioni alla base di questo gesto.

La domanda cruciale è: chi, tra coloro che hanno avuto contatto con lui durante la sua carriera, prova a intimidirlo in questo modo? L’indagine è complessa e delicata, e mira a svelare non solo l’autore materiale dell’atto, ma anche le ragioni profonde che lo hanno spinto a compierlo, in un contesto che potrebbe celare rancori latenti o vendette mai consumate.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza di figure istituzionali che, nel corso della loro carriera, si sono confrontate con la criminalità, e sottolinea la necessità di una protezione adeguata e di un’attenta analisi dei rischi.