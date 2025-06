Jesolo, giovane soccorso in mare: un salvataggio al limite

Un episodio drammatico ha scosso la quiete di Jesolo oggi, quando un giovane italiano di venticinque anni è stato soccorso in mare, sfiorando il pericolo di annegamento. L’incidente si è verificato in un tratto di costa compreso tra le piazze Mazzini ed Aurora, precisamente all’altezza della torretta di salvataggio numero 9, un punto di riferimento per i bagnanti.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è improvvisamente accasciato in acqua, in una zona caratterizzata da una profondità modesta, apparentemente senza alcun preavviso. La sua immobilità immediata ha destato la preoccupazione di un bagnante presente sulla spiaggia, il quale, con prontezza di riflessi, si è gettato in acqua per riportarlo a riva.L’intervento tempestivo del bagnante ha permesso di iniziare immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, pratiche vitali per contrastare la mancanza di ossigenazione cerebrale conseguente all’immersione subacquea. Contemporaneamente, i bagnini di Jesolo Turismo, esperti in primo soccorso in ambiente acquatico, si sono recati sul luogo, proseguendo con le procedure salvavita.Le cause dell’improvviso malore che ha colpito il giovane restano al momento incerte. Non si esclude l’ipotesi di un problema di salute preesistente, un episodio di svenimento legato forse alla calura estiva o a fattori individuali. Un’altra possibilità, al vaglio degli inquirenti, è un infortunio accidentale, un inciampare su una irregolarità del fondale che lo ha fatto cadere in acqua. La conformazione del litorale veneziano, con la presenza di dune e variazioni altimetriche del fondo marino, può nascondere ostacoli invisibili all’apparenza.La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento del Suem 118, il servizio di emergenza sanitaria regionale, che ha mobilitato anche l’elisoccorso, un mezzo di soccorso aereo fondamentale per garantire la massima velocità nel trasferimento del paziente verso una struttura ospedaliera. Fortunatamente, dopo un periodo di apprensione, il giovane si è ripreso, rendendo non più necessario l’intervento dell’elicottero.Il venticinquenne è stato successivamente trasportato in ambulanza presso l’ospedale civile, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti per comprendere appieno le cause dell’episodio e stabilire le condizioni di salute. La Capitaneria di Porto di Jesolo ha provveduto a coordinare le operazioni e a effettuare i controlli necessari per accertare le dinamiche dell’incidente e garantire la sicurezza della costa. L’episodio solleva importanti riflessioni sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla balneazione e sulla fondamentale importanza della prevenzione e della vigilanza costante da parte di tutti.