Laboratorio ULSS 2 Marca Trevigiana: Eccellenza Certificata in Europa

Il laboratorio di Citogenetica e Citogenomica dell’ULSS 2 Marca Trevigiana si è distinto con l’ottenimento del prestigioso Kitemark Award, un sigillo di eccellenza rilasciato da GenQA (Genomic Quality Assessment), un’organizzazione di riferimento a livello europeo per la valutazione e la certificazione della qualità nelle analisi genetiche e citogenetiche.

Questo riconoscimento non è un mero attestato di approvazione, ma il coronamento di un percorso dedicato alla rigorosa applicazione di standard di elevata accuratezza e affidabilità.

Il laboratorio trevigiano riveste un ruolo cruciale non solo per la propria area di competenza, ma agisce da fulcro di controllo qualità per una rete di laboratori europei specializzati in citogenetica oncoematologica.

Questa funzione implica un’attività di revisione e validazione dei risultati e dei referti prodotti da altri centri, con l’obiettivo di identificare potenziali incongruenze o aree di miglioramento.

Il processo di validazione non si limita alla mera verifica formale, ma include un’analisi approfondita dei dati, con l’applicazione di metodologie all’avanguardia per minimizzare il rischio di errori diagnostici.

L’accreditamento GenQA, in questo contesto, conferma il laboratorio come un punto di riferimento scientifico e tecnico di primaria importanza a livello internazionale.

La sua competenza è riconosciuta per la capacità di garantire l’omogeneità e la confrontabilità delle diagnosi genetiche tra diversi paesi europei, un fattore essenziale per la ricerca clinica e la gestione delle patologie a base genetica.

Questa uniformità facilita la condivisione di dati e la collaborazione tra specialisti, promuovendo un approccio più integrato nella cura del paziente.

Il premio Kitemark Award testimonia l’impegno costante verso il miglioramento continuo delle prestazioni diagnostiche e l’elevata professionalità del team di specialisti coinvolti.

Come sottolinea il direttore dell’Anatomia Patologica, Matteo Fassan, il riconoscimento evidenzia la dedizione e l’esperienza del personale.

La direttrice del laboratorio, Lucia Zanatta, aggiunge che il premio è il frutto di un lavoro strutturato nel tempo, basato sulla competenza, la collaborazione interdisciplinare e l’adozione di tecnologie innovative.

La cultura del miglioramento continuo permea ogni aspetto del lavoro, dalla formazione del personale all’aggiornamento costante delle metodologie di analisi.

L’ottenimento del Kitemark Award rappresenta un traguardo significativo, ma anche un ulteriore stimolo a perseguire l’eccellenza nel campo della citogenetica e della citogenomica.