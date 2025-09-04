Legnago, undicesimo figlio: un esempio di famiglia e speranza.

A Legnago, nel cuore del Veronese, una storia di profonda umanità si è appena scritta.

Il 2 settembre ha segnato l’arrivo di Timoteo, l’undicesimo figlio di Catalina e Samuel, una famiglia che incarna la resilienza e la gioia incondizionata.

L’evento, comunicato dall’Azienda Ulss 9 Scaligera, trascende la semplice nascita, divenendo simbolo di un impegno generazionale e di un modello di famiglia che sfida le tendenze demografiche attuali.

Timoteo, sesto maschio in una prole numerosa, è il frutto di un percorso genitoriale ricco di esperienza e di amore.

La sua nascita non è solo un’aggiunta alla famiglia, ma un rinnovato tributo alla vita, un’affermazione tangibile di valori come la fecondità, la dedizione e la responsabilità.

In un’epoca caratterizzata da tassi di natalità in calo e da un crescente individualismo, la famiglia di Catalina e Samuel rappresenta un’eccezione significativa, un esempio di come l’amore e la convinzione possano superare le sfide economiche e sociali.

La dottoressa Paola Pomini, direttrice dell’Unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia di Legnago, ha espresso l’emozione e l’ammirazione del personale sanitario: “Assistere a una nascita è sempre un privilegio, un momento di profonda connessione con la forza della natura.

Nel caso di Catalina, questa esperienza è amplificata dalla sua straordinaria dedizione e dalla sua capacità di accogliere la vita con una forza incredibile.

È un’occasione per riflettere sulla resilienza femminile e sulla bellezza del ciclo generativo.

“Catalina e Samuel, con la loro testimonianza, offrono una prospettiva preziosa: “Ogni figlio è un universo di possibilità, un dono inaspettato che arricchisce la nostra esistenza.

La fatica è parte integrante del percorso, ma l’amore che proviamo supera ogni ostacolo e ci spinge ad accogliere con gioia ogni nuova vita.

” La loro esperienza invita a riflettere sul significato della famiglia, non solo come nucleo affettivo, ma anche come motore di trasmissione di valori e di costruzione di un futuro più umano e solidale.

La nascita di Timoteo, in questo contesto, diventa un faro di speranza e un monito a riscoprire la bellezza della vita in famiglia.