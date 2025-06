Liceo Selvatico: Impegno per i diritti umani e la pace a Gaza

Il Collegio Docenti del Liceo Artistico Statale Pietro Selvatico di Padova ha espresso, con approvazione formale, una mozione volta a rafforzare l’impegno dell’istituto nella difesa e nella promozione dei diritti umani, con particolare riferimento alla situazione nella Striscia di Gaza. Questo atto non si configura come una semplice presa di posizione, ma si inserisce in un percorso pedagogico e civico più ampio, volto a formare cittadini consapevoli e responsabili.La decisione si radica nella profonda convinzione che la tutela dei diritti umani rappresenti un imperativo morale e un principio cardine del diritto internazionale, come sancito dalla Dichiarazione Universale del 1948. L’art. 11 della Costituzione Italiana, che rinnega la guerra come strumento di offesa e risoluzione delle controversie, fornisce un quadro normativo e valoriale fondamentale. Tuttavia, l’odierno contesto globale, caratterizzato da un’apparente normalizzazione di fenomeni quali la disinformazione, la polarizzazione e l’indifferenza verso le sofferenze altrui, impone alle istituzioni educative un ruolo attivo e un posizionamento etico chiaro.Il Liceo Selvatico riconosce la complessità della questione palestinese e l’urgenza di contrastare qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e negazione dei diritti fondamentali. L’approvazione di questa mozione riflette la volontà di superare la mera condanna formale, promuovendo un’analisi critica delle cause strutturali del conflitto e delle sue conseguenze umanitarie. Il Collegio Docenti si impegna a integrare, all’interno del curriculo scolastico, percorsi didattici interdisciplinari che affrontino le tematiche relative ai diritti umani, alla giustizia sociale, alla pace e alla cooperazione internazionale. Questi percorsi non si limiteranno alla trasmissione di nozioni teoriche, ma stimoleranno la riflessione critica, il dibattito costruttivo e lo sviluppo di competenze trasversali quali l’empatia, l’ascolto attivo e la capacità di agire in modo responsabile. Si prevede l’organizzazione di eventi, incontri con testimoni diretti, proiezioni di documentari, workshop creativi e iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, personale scolastico, famiglie e alla comunità locale. Si intende inoltre favorire lo scambio di esperienze con altre scuole e organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti umani e nella costruzione di un mondo più giusto e pacifico. La mozione invita attivamente tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, docenti, personale amministrativo, genitori e associazioni – a partecipare con entusiasmo e responsabilità a queste iniziative, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo, basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca di soluzioni condivise. L’obiettivo ultimo è formare cittadini globali consapevoli dei propri diritti e doveri, capaci di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro di pace, giustizia e solidarietà. Il Liceo Selvatico si pone, pertanto, come luogo di formazione non solo artistica, ma anche civica e morale, impegnato a educare alla responsabilità e all’impegno per un mondo migliore.