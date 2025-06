Lite e cardiopatia: emergono nuovi dettagli sulla morte di Poncato

La vicenda di Fabrizio Poncato, deceduto a Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi, a soli 54 anni, solleva interrogativi complessi che vanno ben oltre la cronaca di una lite di vicinato. L’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica e condotta dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, ha rivelato una condizione preesistente, una cardiopatia occulta, che potrebbe aver giocato un ruolo determinante nella dinamica della morte.L’indagine medico-legale, sebbene in una fase ancora incompleta, ha evidenziato come la colluttazione con il vicino, al momento indagato, possa aver precipitato un evento fatale. L’esame microscopico del cuore, ancora in corso, si prefigge di stabilire con precisione se lo sforzo fisico e lo stress emotivo derivanti dalla discussione abbiano provocato una crisi cardiaca acuta, un evento che, in una persona con una preesistente fragilità cardiaca non diagnosticata, può avere esiti irreversibili.Tuttavia, l’autopsia ha svelato una realtà ancora più inquietante, contraddicendo in modo significativo la versione fornita dall’indagato. Emergono infatti evidenze di percosse alla testa, lesioni che non si concilierebbero con la ricostruzione accidentale di una caduta sul muretto in pietra sostenuta dall’uomo. Questi traumi cranici pongono seri dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni e suggeriscono un quadro di violenza intenzionale, pregressa alla crisi cardiaca.La combinazione di una patologia cardiaca non diagnosticata, una colluttazione violenta e lesioni traumatiche al capo apre scenari investigativi complessi. Si pone l’interrogativo cruciale sull’intenzionalità degli atti di violenza, che potrebbero aver accelerato il decesso di Poncato, indipendentemente dalla sua condizione cardiaca. L’esito dell’esame microscopico del cuore, unito all’analisi dettagliata delle lesioni craniche, si appresta a fornire elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare con certezza le responsabilità in questa tragica vicenda. La vicenda, al di là della sua dimensione locale, riflette la necessità di una maggiore sensibilizzazione verso la prevenzione delle malattie cardiovascolari e l’importanza di un’indagine accurata e imparziale in ogni situazione di sospetto criminoso.