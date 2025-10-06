Lonato del Garda: Donna morta, madre e figlio fermati. Un video chiave.

Nel cuore del Bresciano, a Lonato del Garda, una vicenda drammatica si è consumata, intrecciando dolore, accuse e un video cruciale che getta luce su dinamiche complesse.

Dolores Dori, 44 anni, ha perso la vita in circostanze violente che hanno portato i Carabinieri a fermare sua madre, 59enne, e il figlio sedicenne, coinvolti in una spirale di violenza che ha sconvolto la comunità.

La ricostruzione degli eventi, ancora in fase di indagine, rivela una sequenza di azioni premeditate e una escalation di violenza inaudita.

Venerdì scorso, la madre e il figlio, accompagnati da Dolores Dori, si sono diretti verso un campo nomadi, dove presumibilmente si sarebbero consumati gli eventi tragici.

L’ingresso forzato, avvenuto in retromarcia e sfondando il cancello, preannunciava un’azione aggressiva e mirata.

Secondo le prime evidenze raccolte, le due donne – Dolores Dori e la madre – avrebbero aperto il fuoco contro persone presenti nel campo.

La reazione, immediata e difensiva, non si è fatta attendere.

Un uomo, coinvolto nella sparatoria, ha risposto al fuoco, colpendo Dolores Dori con tre proiettili.

La donna, gravemente ferita, è stata poi trasportata d’urgenza dal marito, che si trovava distante con un’altra vettura, all’ospedale di Desenzano.

Nonostante il tempestivo intervento chirurgico, Dolores Dori non è sopravvissuta.

Il corpo è stato poi scaricato davanti al pronto soccorso, in una scena che testimonia la frenesia e la disperazione del momento.

Un elemento chiave in questa intricata vicenda è un video, rinvenuto sullo smartphone del figlio minore.

Questo filmato, presumibilmente registrato durante gli eventi, costituisce una prova significativa per gli inquirenti e potrebbe fornire dettagli cruciali per chiarire le motivazioni alla base dell’azione violenta e identificare con precisione i ruoli di ciascun soggetto coinvolto.

L’accusa, al momento, si concentra sull’analisi del video e sull’interrogatorio dei fermati per ricostruire l’intera dinamica degli eventi, tenendo conto delle possibili implicazioni legali derivanti dall’uso di armi da fuoco, dall’ingresso forzato in una proprietà privata e, soprattutto, dal ruolo del figlio sedicenne nella documentazione dell’accaduto.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla dinamica familiare, le possibili tensioni preesistenti e l’utilizzo di strumenti digitali come testimonianza di atti violenti.