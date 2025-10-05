Luca Romanin è scomparso: una storia d’amore e resilienza.

La scomparsa di Luca Romanin, avvenuta a soli 49 anni, lascia un vuoto profondo a Concordia Sagittaria e al di là.

La sua storia, intrecciata indissolubilmente con quella della sua compagna, Michela Florean, incarna un esempio toccante di dedizione, resilienza e amore incondizionato, un faro di umanità in un’epoca spesso segnata dall’individualismo.

La vicenda di Luca e Michela inizia con una tragedia: un incidente sugli sci in Alta Badia nel 1999.

Luca, un giovane uomo dinamico, appassionato di sport – calcio, basket, ciclismo, nuoto subacqueo – si trovava nel pieno della sua vitalità quando un evento improvviso lo catapultò in una realtà drammatica.

Le conseguenze fisiche furono devastanti, compromettendo irreversibilmente le sue capacità motorie e comunicative.

Michela, allora ventitreenne e impiegata in un negozio sportivo di Caorle, compì una scelta radicale: abbandonò il suo lavoro per farsi carico completamente di Luca.

Questa decisione, che segnò una cesura profonda nella sua esistenza, non fu un semplice atto di compassione, ma un impegno totale e consapevole.

Per ventisei anni, Michela si dedicò alla cura di Luca, assistendolo in ogni aspetto della sua vita quotidiana, una vita progressivamente limitata dalle conseguenze dell’incidente.

L’assistenza non si limitò all’aspetto fisico; Michela fu il suo interlocutore, il suo conforto, la sua ancora di salvezza in un mare di silenzio e frustrazione.

La coppia trovò un’accoglienza commovente nella casa dei genitori di Luca, dove venne ricavato un appartamento dedicato alla sua assistenza.

Nonostante i tentativi di riabilitazione, le condizioni di Luca peggiorarono nel tempo, ma l’amore e la dedizione di Michela rimasero costanti, un supporto imprescindibile per affrontare la sofferenza e mantenere un barlume di speranza.

L’intensità del loro legame ha ispirato anche un tributo artistico: un brano musicale intitolato “Endless Love”, composto e interpretato dal nipote di Luca, a testimonianza di come la loro storia abbia commosso e ispirato chi li ha conosciuti.

Il funerale, previsto nella Cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria, sarà un momento di commiato e di celebrazione di una vita segnata dalla tragedia, ma illuminata dall’amore e dalla dedizione di una donna straordinaria.

La loro storia, che trascende la semplice cronaca di un evento sfortunato, rappresenta una potente riflessione sulla fragilità umana, sulla forza dell’amore e sulla capacità di resilienza di fronte alle avversità, lasciando un’eredità di coraggio e ispirazione per la comunità.