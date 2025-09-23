Maltempo in Italia: allerta meteo per forti piogge e temporali.

Un’onda di instabilità atmosferica si appresta a investire il territorio nazionale, con un avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla Protezione Civile che anticipa una serie di fenomeni precipitativi diffusi e intensi a partire dalla giornata di domani.

Le regioni più esposte a questa ondata di maltempo sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, con un’estensione significativa che coinvolge anche la Sicilia.

Non si tratta di piogge leggere o intermittenti, bensì di precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, potenzialmente caratterizzate da un’elevata intensità.

L’instabilità sarà ulteriormente amplificata da un’intensa attività elettrica, con frequenti fulminazioni che aumentano il rischio di danni.

Si prevedono inoltre precipitazioni sparse, in alcune zone accompagnate da grandinate di varia dimensione e raffiche di vento di forte intensità, capaci di generare danni strutturali e interrompere la viabilità.

La classificazione dell’allerta riflette la gravità prevista degli eventi.

Un’area significativa del Veneto è stata classificata in allerta arancione, indicando un rischio moderato e la necessità di una maggiore vigilanza e l’adozione di misure preventive.

Un’ampia porzione del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano, i settori centro-meridionali della Toscana, gran parte dell’Abruzzo, la Campania, la Calabria, la Sardegna, parte della Basilicata, l’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia, sono state invece classificate in allerta gialla, che indica una situazione di attenzione e la raccomandazione di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

L’evento non è isolato, ma si inserisce in un quadro climatico sempre più complesso, dove la frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi sembrano in aumento, richiedendo una maggiore preparazione e una gestione del rischio più sofisticata a livello nazionale e locale.

La combinazione di fattori come l’aumento delle temperature globali e le alterazioni dei modelli circolatori atmosferici contribuisce a creare le condizioni favorevoli a fenomeni di questa portata, sottolineando l’urgenza di implementare politiche di adattamento e mitigazione per ridurre la vulnerabilità del territorio e delle comunità.