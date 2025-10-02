Manifestazioni e vandalismo: un confine da rispettare.

L’esercizio del diritto di manifestazione, pilastro fondamentale delle democrazie costituzionali, si erge a garanzia della pluralità di voci e del dibattito pubblico.

Tuttavia, il confine tra espressione legittima e comportamento antisociale si rivela spesso sottile e complesso, come evidenziato dagli eventi che hanno visto dannegiata la sede romana della Regione Veneto in seguito a una manifestazione pro-Pal.

Le azioni che trascendono i limiti imposti dal rispetto reciproco e dalla legalità, come lo sradicamento e la profanazione di simboli istituzionali, minano la stessa credibilità del messaggio di pace che si prefiggono di veicolare.

La pacifica espressione del dissenso, l’osservanza di protocolli che tutelino l’incolumità pubblica e la salvaguardia del patrimonio collettivo, sono elementi imprescindibili per garantire che le istanze emergano con chiarezza e forza persuasiva.

Il diritto di manifestare non può essere confuso con la licenza di compiere atti di vandalismo o aggressione, poiché tali azioni disancorano la protesta dalla sua natura democratica, trasformandola in un atto di violenza che genera solo divisione e incomprensione.

Il Veneto, come comunità legata a valori di dialogo e convivenza, nutre un profondo rammarico nell’assistere a simili episodi.

I simboli regionali, incarnazioni tangibili dell’identità e della storia del popolo veneto, meritano rispetto e tutela, non oltraggio e distruzione.

L’atto di attaccare tali emblemi non è solo un affronto all’istituzione regionale, ma una ferita arrecata all’intera collettività che vi si riconosce.

È imperativo riflettere sull’importanza di un’informazione accurata e di una comprensione profonda delle cause che alimentano il dissenso.

Solo attraverso il confronto civile, l’ascolto attivo e il rispetto delle regole democratiche è possibile trasformare la frustrazione in azione costruttiva e il dissenso in un motore di cambiamento positivo.

La ricerca di soluzioni pacifiche e condivise, il riaffermare la centralità del dialogo e l’educazione alla legalità, restano i cardini di una società democratica e inclusiva, capace di accogliere il dissenso senza cedere alla violenza e all’odio.