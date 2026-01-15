Milano Cortina 2026: Un’opportunità per un’Italia più inclusiva.

L’espressione “inclusione” evoca in me riflessioni complesse, ben al di là di una semplice accettazione.

Vent’anni trascorsi a seguire le Paralimpiadi mi hanno offerto un’esperienza profondamente formativa, con Sidney e Londra che si sono distinte come esempi di progresso e sensibilità.

Il mio augurio è che l’Italia possa abbracciare un percorso simile, costruendo una cultura inclusiva di ampio respiro, che vada oltre le superficialità e abbracci la diversità in tutte le sue sfumature.

L’imminente edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresenta un’opportunità cruciale.

Non si tratta semplicemente di ospitare un evento sportivo di rilevanza globale, bensì di proiettare un’immagine di un’Italia capace di accogliere, valorizzare e celebrare l’eccellenza in ogni sua forma, inclusa quella derivante dalla sfida e dal superamento dei limiti.

Il concetto di Olimpiadi e Paralimpiadi come “faccia della stessa medaglia” non è una retorica vuota, ma una verità profonda che risiede nella condivisione di valori universali: la perseveranza, il coraggio, la determinazione, il rispetto per l’avversario, la ricerca della propria miglior versione.

Pur riconoscendo le sfide e le criticità che inevitabilmente emergono nell’organizzazione di eventi di tale portata, nutro un forte ottimismo.

La mia visione è quella di un Paese che, attraverso il volontariato, l’innovazione tecnologica, la riqualificazione delle infrastrutture e un cambio di mentalità collettiva, riesca a creare un ambiente accogliente e stimolante per tutti gli atleti, i visitatori e, soprattutto, per la comunità locale.

Un’occasione come questa non deve essere solo un momento di festa e di spettacolo, ma un vero e proprio catalizzatore di cambiamento sociale.

Dobbiamo aspirare a costruire un’eredità duratura, che vada oltre le medaglie e i record, e che si traduca in una maggiore consapevolezza, in un’accettazione più ampia e in un impegno concreto per l’abbattimento delle barriere che ancora limitano la piena partecipazione di persone con disabilità alla vita sociale, culturale ed economica del nostro Paese.

L’obiettivo ultimo è quello di lasciare in eredità un’Italia più giusta, equa e inclusiva, capace di ispirare le generazioni future e di proiettare un’immagine positiva e innovativa nel panorama internazionale.