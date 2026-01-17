Mogliano Veneto: Rissa, droghe e armi, indagini su otto giovani

Un episodio di violenza collettiva, avvenuto nella notte del 25 agosto a Mogliano Veneto, ha visto coinvolti otto giovani, di età compresa tra i 19 e i 26 anni, attualmente sottoposti a indagine per rissa aggravata in concorso.

L’alterco, che ha lasciato un giovane ferito – con una prognosi di venti giorni a seguito di una ferita da frammento di vetro – ha coinvolto cittadini italiani, albanesi e tunisini, evidenziando dinamiche di aggregazione e conflitto interculturali che meritano un’analisi più approfondita.

L’identificazione dei presunti responsabili è stata resa possibile grazie all’efficace impiego di sistemi di videosorveglianza urbana, un elemento cruciale per la sicurezza pubblica e per la ricostruzione degli eventi, integrato dalle testimonianze oculari.

La rapidità e la precisione nell’acquisizione e nell’analisi delle immagini testimoniano l’importanza crescente delle tecnologie di sorveglianza nel contesto dell’ordine pubblico e della prevenzione della criminalità.

Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite dal corpo dei Carabinieri il 15 gennaio su disposizione della Procura, hanno portato al sequestro di una serie di oggetti che sollevano interrogativi significativi sulla potenziale escalation di violenza e sulla disponibilità di armi da parte dei giovani coinvolti.

In particolare, nella dimora di uno degli italiani, i militari hanno rinvenuto un tirapugni, un coltello a serramanico di notevole dimensione (12 centimetri) e una quantità di hashish, suggerendo possibili collegamenti con l’attività di spaccio.

La presenza di un tirapugni e di un coltello a serramanico indica una preparazione all’aggressione, un’intenzione preordinata di causare danno fisico.

Il ritrovamento di hashish suggerisce inoltre un contesto più ampio di micro-criminalità e di possibili dinamiche di gruppo basate sull’uso e sulla distribuzione di sostanze stupefacenti.

Nella residenza dell’altro giovane italiano, la scoperta di una replica a salve di una pistola semiautomatica, priva del necessario identificativo rosso, tre pugnali di diverse dimensioni e un bastone sfollagente telescopico di notevole lunghezza (50 centimetri) denota una pericolosa tendenza alla possesso illegale di armi, anche se di natura imitativa o apparentemente inoffensive.

La rimozione del tappo rosso dalla replica di pistola, in particolare, è un atto che altera l’identificabilità dell’arma e può essere interpretato come un tentativo di simulare una minaccia reale, aumentando il potenziale di paura e di panico.

Oltre alle accuse di rissa aggravata, i due giovani sono stati denunciati anche per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche, evidenziando la complessità della situazione e la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga servizi sociali, forze dell’ordine e istituzioni educative.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulle cause profonde che spingono i giovani a utilizzare la violenza e a possedere oggetti potenzialmente pericolosi, richiedendo un’indagine approfondita sulle condizioni socio-economiche, sulle influenze culturali e sulle dinamiche di gruppo che possono contribuire alla devianza.

L’analisi dell’età media dei coinvolti suggerisce inoltre un possibile fallimento dei modelli educativi e di socializzazione.