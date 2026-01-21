Molestie nelle città venete: un’indagine rivela un quadro allarmante.

Un’indagine capillare condotta nei capoluoghi veneti rivela un quadro allarmante: tre quarti delle donne residenti, un dato che si traduce in un preoccupante 73%, hanno sperimentato forme di molestie negli spazi urbani, svelando una profonda vulnerabilità diffusa.

L’inchiesta, promossa dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità e realizzata dall’Università di Padova attraverso l’analisi di 376 questionari compilati da un campione di 575 donne di età compresa tra i 19 e gli 84 anni, ha sondato non solo la frequenza degli episodi, ma anche la percezione di sicurezza, le modalità di utilizzo dello spazio pubblico e i fattori psicosociali che ne condizionano l’esperienza.

Il ventaglio di comportamenti molesti si estende ben oltre i meri commenti sgradevoli o sguardi insistenti, tipici elementi di una cultura che banalizza l’oggettivazione femminile.

Si tratta di attenzioni indesiderate, tentativi di interazione sessuale non richiesti, inseguimenti, esibizioni oscene, tocchi non consenzienti, intimidazioni psicologiche, pressioni subliminali volte a forzare una collaborazione sessuale, minacce, aggressioni fisiche e, in casi estremi, l’uso di armi da taglio o da fuoco.

La persistente silenziosità che circonda queste esperienze è particolarmente significativa: la percezione comune che tali comportamenti siano una sorta di “normalità” agisce come deterrente alla denuncia, perpetuando un circolo vizioso di impunità e sofferenza.

L’analisi ha messo in luce differenze locali, condizionate dalla conformazione urbana e dalla vivibilità dei diversi contesti, ma ha anche evidenziato modelli comportamentali condivisi.

La paura situazionale – la costante apprensione di essere vittima di un’aggressione – è onnipresente, accompagnata da un senso di impotenza e da una scarsa fiducia nelle proprie capacità di autodifesa.

Di conseguenza, le donne ricorrono frequentemente a strategie di evitamento, modificando le proprie abitudini e limitando la libertà di movimento, oppure cercando la protezione dell’accompagnamento maschile.

Tuttavia, l’indagine non si limita a delineare il problema, ma identifica anche fattori potenzialmente mitiganti.

La presenza di forze dell’ordine visibili e reattive, un’adeguata illuminazione pubblica, la cura e la manutenzione degli spazi comuni, e soprattutto la presenza di altre persone, si dimostrano elementi di protezione.

Anche la familiarità con i luoghi contribuisce a ridurre la percezione del rischio.

Le conclusioni dell’indagine suggeriscono la necessità di un approccio integrato e multidimensionale per garantire la sicurezza urbana di genere.

Questo approccio deve trascendere le semplici misure di sicurezza fisica, affrontando anche le dinamiche culturali che alimentano la molestia e le disuguaglianze di potere.

È necessario promuovere città più accessibili, inclusive e sensibili alle esigenze delle donne, dove il diritto alla libertà e alla sicurezza sia effettivamente garantito, non solo in teoria, ma nella pratica quotidiana.

Si tratta di costruire un ambiente urbano che non solo protegga dalle aggressioni, ma che promuova anche la dignità e l’autonomia delle donne.